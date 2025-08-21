海關上半年偵破84宗大型私煙入口案　共值12.5億元 (17:31)

香港海關自去年11月與澳洲邊防局合辦亞太區打擊私煙執法會議後，繼續積極深化區域內的合作，並因應走私形勢調整執法策略，進一步加強從源頭堵截私煙的執法。今年年初，香港海關與內地海關緝私部門展開針對海上走私香煙集團的聯合雷達監控行動，破獲4宗大型海路走私香煙案件，在4艘漁船上檢獲共約4900萬支私煙。今年3月至7月，香港海關與新加坡海關進行代號「截源」的聯合行動，偵破多宗海運走私香煙的大型案件，在33個由新加坡到港的貨櫃內檢獲共約1.07億支私煙。

海關亦加強打擊空運走私香煙活動。今年上半年，海關針對航空旅客走私香煙採取特別執法行動，破獲44宗相關案件，拘捕48名旅客，檢獲共約140萬支私煙。此外，海關破獲多宗空運郵包走私香煙案件，檢獲共約1300萬支私煙，並進行11次監控遞送行動，拘捕7人。

海關指，會繼續與內地及其他執法機構保持緊密聯繫和加強情報交流，嚴厲打擊跨境私煙活動。海關強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。