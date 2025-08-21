警方搗破偷拍集團拘10人　涉網上開頻道賣偷拍照　營運3年吸9000會員 (18:08)

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀表示，經情報分析，發現有集團於社交平台開設免費頻道，當中會發布不同色情主題的預覽影片或相片，當中有學生被偷拍裙底。警方指，該頻道由兩名報稱無業的夫妻經營，部分骨幹成員則負責偷拍，內容全以女性為目標，偷拍地點均為高人流的公眾地方，如公共交通工具、車站、商場等。該對夫妻又利用多個家人的戶口去收取、清洗，營運上述頻道的得益約400萬。

淫褻內容售數百至二千不等

張巧儀續稱，若頻道內會員對個別內容有興趣，可個別付費購買，價錢由數百至2000元不等，視乎內容的「質素」或長度；此外，會員可透過一次性繳付數百至2000元，成為頻道的VIP會員，瀏覽頻道內所有內容。警方透露，頻道已營運三年，整體有9000名會員、VIP會員則有800名。

昨日警方展開「千劍」行動，在全港多區拘捕10人，包括6男4女，年齡介乎20至62歲，包括主腦、協助洗黑錢的家人及偷拍者，他們涉干犯串謀「未經同意下發布私密影像」、串謀「發布淫褻物品」及洗黑錢罪被捕。警方亦在行動中檢獲11部手機、5部電腦作證物，不排除更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞表示，2021年10月至今年6月，共有2381宗與窺淫相關的罪案，當中逾半為非法拍攝或觀察私密部位，有1397宗；其次為窺淫、未經同意下發布或威脅發布私密影像，以及發布源自上述罪行的影像，分別有518宗、443宗及23宗；若以今年上半年計，警方則接獲301宗與窺淫相關的罪案，較去年同期下跌42宗。

心理學家：偷窺為滿足性幻想 盼獲刺激感、成功感、掌控感

警察臨床心理學家馮浩堅表示，大部分有窺淫行為的人士是為滿足性幻想、性興奮；有人更是享受偷窺的過程，從而獲得刺激感、成功感及掌控感，或將偷窺視為處理壓力的方法。他又說，他們或明知行為犯法，但都會用扭曲思想合理化行為，例如覺得網上很多有同類行為、無與受害人接觸等，但事實上受害人會因而失眠或焦慮。

馮浩堅又形容，接觸有關窺淫物品的人士皆為幫凶，並指出英國有研究顯示，有相關行為人士或更大機會出現更嚴重的性罪行，例如強姦。他呼籲有此類壞習慣人士盡早尋求協助，若市民看見有人偷拍，亦可在安全情況下挺身喝止或報警。