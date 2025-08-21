明報新聞網
即時港聞

中港執法機關聯合行動破人蛇黑工集團　拘逾40人 (16:18)

警方聯同入境處、深圳出入境邊防檢查總站、瀋陽巿公安局昨日（20日）在中港兩地同時採取代號「金池」拘捕行動，瓦解一個活躍中港「人蛇」黑工集團。警方有組織罪案及三合會調查科聯同入境處昨日清晨分別在旺角、深水埗及荃灣，搜查多個位於唐樓及工廈的劏房單位，以「管有偽造香港身分證」、「非法入境」、「逾期居留」及「違反逗留條件」拘捕9男17女，包括24名內地人，當中一人為非法入境，20人逾期居留，另外2名越南籍持「行街紙」，年齡介乎36至65歲。

警方另以「協助未獲授權進境者留下」及「協助及教唆他人違返逗留條件」拘捕人蛇集團4名在港骨幹成員，包括兩男兩女，年齡介乎54至63歲，分別為涉案劏房業主、房東及轉介黑工的中介人。行動中，警方除搜獲大量租約，亦於其中一名劏房業主住所，檢獲現金180萬港幣，警方將向4人進行財富調查，追查犯罪得益去向，4名被捕人為本港居民，與在劏房被捕26人，正被扣留作進一步調查。

警方較早前發現有人將位於九龍區唐樓及工廈改裝成劏房，以數千元租金，租予人蛇集團作為非法入境者、逾期居留及非法勞工宿舍，同時發現人蛇集團以3000至5000元人民幣向黑工出售偽造香港身分證在港應徵工作。

兩地執法機關透過情報交流，深圳出入境邊防檢查總站對人蛇集團的內地團伙展開調查，發現集團在深圳設立偽證中心偽造香港身分證，並在內地省市，包括廣東、山東及遼寧等省市以招募合法勞工為名，向內地申請人收取3萬至5萬的轉介費，但實質上安排申請人以偷渡或逾期居留等非法途徑，在港當非法勞工，從事洗碗、清潔及搬運等工作。

有組織罪案及三合會調查科總督察劉浩德表示，在部分被捕人的手機通訊軟件，發現由人蛇集團發出安排工作的信息，亦於其中5人身上檢獲偽造香港身分證，假證質素差劣，不具備新智能身分證的防偽特徵，由在場入境處人員確認是假證。

劉浩德稱，深圳出入境邊防檢查總站聯同瀋陽巿公安局同時於國內不同地點，以組織他人偷越國境罪，拘捕12名內地團伙骨幹成員，並於深圳搗破一個偽造香港身分證製造中心，搜獲60多張假證製成品，製造偽證原材料及工具，兩地執法行動仍在進行中。

警方估計今次中港兩地聯合執法行動，已成功瓦解一個活躍跨境人蛇集團，會繼續與入境處及內地執法機關緊密合作，打擊跨境人蛇活動。

