兩成受訪無戴眼鏡小學生視力檢測不合格　視光師協會促推行全港到校視力篩查 (18:58)

執業眼科視光師協會去年到一間小學為710名學童進行視力篩查，發現整體兩成未有配戴眼鏡的學生視力檢測不合格，當中以小三級的比率較高，為28%。協會又參考2017年發表的歐洲研究，以及香港中文大學2023年發表一項有關學童近視研究的眼軸長度結果，推算現時6至8歲的學童日後或有逾1.3萬人會出現深度近視，或可引致逾4,600宗患近視性黃斑病變、逾3,700人有青光眼風險。

5歲小學生Owen自小右眼有高度近視，左眼卻近乎正常，令家人起初未有察覺；直至學校檢查時才發現問題，接受進一步治療。Owen的婆婆坦言，家長往往以為「睇到就冇事」，忽視了單眼視力異常的風險，現時已安排Owen佩戴近視控制眼鏡，亦佰限制其每日使用電子產品的時間，並盡量多帶他進行戶外活動。

協會香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員李一婷說，近視成因涉及遺傳與環境，其中長時間近距離用眼尤為關鍵。她解釋，眼軸長度是判斷近視加深的重要指標，本港研究顯示，深近視的小學生平均眼軸長度較正常水平長約15%，當中78%已有視網膜變異，形容情况令人憂慮。協會強調，近視不可逆轉，雷射手術亦不能改變眼球過長的結構，深近視患者仍會面對眼疾風險，認為應及早透過角膜矯形鏡、近視控制鏡片、藥物或光學治療等多元方法，減慢近視加深。

香港執業眼科視光師協會會長葉笑麗表示，鄰近地區如新加坡及內地早已推行兒童近視管理政策，惟香港至今未有相關規劃。協會的工作小組已於六月向政府及相關部門提交「香港兒童眼睛健康政策建議書」，建議跨界別合作，透過教育、醫療及社會資源，共同推動兒童護眼，並促請政府必須制訂全面兒童眼睛健康政策。

衛生署：23/24學年逾5萬名小學生未能通過初步視力測試

衛生署回應說，一直透過促進健康及預防疾病服務，保障兒童身心健康，包括視力；主要措施包括透過衛生署母嬰健康院和學生健康服務中心，為全港兒童在其不同階段持續提供檢查服務。署方指，全港近八成的小學生、即約25.7萬人於2023/24學年接受衛生署周年健康檢查服務，當中近20%、即逾5萬人未能通過初步視力測試、其他眼睛或視力問題，包括約3.3萬名一直沒有配戴眼鏡的學生。

至於學前兒童，去年參加「學前兒童視力普查」的兒童新症數目有超過2.3萬人，當中15%獲轉介至眼科專科跟進。衛生署說，會繼續為本港兒童提供視力篩查及適當的轉介，並配合相關的健康促進活動，保障學生的視力及眼睛健康。