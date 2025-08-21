黎智英案｜辯方結案指《國安法》實施後黎智英已無提倡制裁 (15:13)

控方指控黎智英在《國安法》實施後繼續提倡制裁、封鎖或其他敵對行動，例如與外國「枱底」政治人物保持聯繫並談論外國政策、透過助手Mark Simon向時任美國國務卿蓬佩奧的助手表達撤銷香港特殊地位做法正確，以及評論美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館做法聰明。

辯方資深大律師彭耀鴻反駁，黎與美軍前副參謀長基恩等相識多年，他們對國際和香港事務的關注不下於黎，眾人談論話題與點心桌前聽到的無異。辯方質疑控方假定黎有罪，法官杜麗冰打斷稱，任何律師都應該知道法庭不會容許這樣做，「這很基本」。辯方再稱控方的做法正正如此，「黎與朋友閒聊有什麼重要性？」杜官回應「我們不會跟你爭論，我們都熟悉這些法律原則」。

辯方續陳辭指，特殊地位高於一般地位，取消特殊地位是將雙方關係回復正常，不跟某人做朋友不等於是敵人，黎的提倡不算敵對行動。至於關閉總領事館，黎只是就已發生的事評論。

法官李素蘭關注，辯方是否認為黎智英自《國安法》實施一刻便停止呼籲制裁？辯方確認，重申案中證據能反映這一點，又稱當法例把一些行為列為非法，人便可能避免繼續進行有關行為。在法官李運騰追問下，辯方進一步解釋，被告是被控串謀「做某些事」，而不是串謀「想做某些事」，黎在《國安法》後或希望制裁發生，但他得悉尋求制裁的法律後果，因此沒這樣做。

另一方面，辯方陳辭時，杜官提及黎智英曾在其中一集「Live Chat with Jimmy Lai」表示，國家主席習近平下台是讓中國融入國際的唯一方式，辯方稱「每個人總有下台的時候」，況且他沒建議習下台。