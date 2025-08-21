明報新聞網
即時港聞

涉8宗租車位騙案騙約9萬元　30歲無業男被捕 (13:47)

警方昨日（20日）拘捕一名30歲無業男子，涉及5月至8月黃大仙區8宗車位租務騙案，涉及騙款共約9萬元。

黃大仙警區科技罪案及財富罪案組偵緝督察歐陽盈政表示，警方於本月13日接獲一名事主報案，指在社交媒體facebook徵求月租車位，隨後收到一名男子聯絡聲稱有合法車位出租，事主透過銀行轉賬繳交租金，其後該名男子再以需繳付按金或多一個月租金等籍口，要求事主轉帳更多金錢，但收款後卻未能提供車位並失去聯絡。

黃大仙警區刑事部接手調查案件，發現騙徒與區內5月至8月另外7宗同類案件有關。經深入調查及翻查警方銳眼閉路電視系統，鎖定疑人身分，於昨日在黃大仙拘捕涉案男子，並檢獲與事主簽訂的租約、電話、平板電腦及犯案時穿著衣物，該名被捕30歲男子，正被扣留調查。

警方指事主在社交平台徵求屋苑或村屋的車位，騙徒在網上接觸後，為提高可信性，會相約事主見面，透過電話或平板電腦展示車位的土地查冊紀錄及虛假業主的身分證明文件，並與事主簽署租約，租金由3000至5000元。8宗案件共牽涉騙款約9萬元，損失最多一宗涉款約2萬元。

警方發現近年騙徒利用民生相關事項行騙，過去半年全港共發生約50宗車位租務騙案，涉及金額由2000至20萬元，總金額約79萬元。

