西醫蔡淑梅被指濫發「免針紙」　自辯時否認坐地起價 (13:25)

控方高級檢察官吳加悅指，一份病歷顯示的診斷為「vaccine exemption」（疫苗豁免），與蔡在醫健通輸入該病人的醫學豁免理由「vaccine phobia」（疫苗恐懼）有異，質疑她違反政府「暫擬指引」中，醫學理由必須清楚載於病人病歷的要求。蔡反駁指，兩紀錄意思相同，皆表示病人有「疫苗恐懼」，做法遵從指引。

控方又指，另有病歷顯示，同一名病人在2月下旬疫苗通行證推出前，診症費只收380元，但3月收500元診金發免針紙。

蔡不同意在實施疫苗通行證後「坐地起價」，自1994年已收500元診症費，並按病人情况調整，「老人家、畀醫療券嗰啲，我都係收380蚊就算」。暫委法官勞潔儀説「GP（普通科醫生）500蚊對我來講，已經好貴」， 蔡沒回應，控方之後續展示其他電子病歷，盤問蔡診斷過程。

控方下午盤問蔡在2016年網台片段，提及對疫苗成份和強制注射疫苗的態度。蔡同意在2022年案發時，認為滅活病毒疫苗對人體危險多於效用，而mRNA（信使核糖核酸）疫苗成份對人體是外來物質，免疫系統有機會「殺錯良民」，但新冠疫苗屬新研發，她對成份不了解，不能與她2016年的意見相提並論。

蔡又同意，認為應由市民自行決定是否注射新冠疫苗，而政府和藥廠為牟利強制市民接種疫苗，並會掩蓋疫苗導致不良反應的真相。就她2016年指強制打針是專制獨裁，她指當時只是「傾偈咁講」，2021年出現瘟疫時，她認同疫苗接種計劃才會參與，她亦希望社會有羣體免疫，否認不認同政府的新冠疫苗接種政策。

案件未完，控方明就銀行記錄盤問蔡淑梅，預計需時半天。辯方預告，覆問蔡淑梅後將傳召事實證人。