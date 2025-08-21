明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

西醫蔡淑梅被指濫發「免針紙」　自辯時否認坐地起價 (13:25)

西醫蔡淑梅被指以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，與丈夫被控不誠實取用電腦及洗黑錢等24罪，案件今（21日）在區域法院續審，續由控方盤問首被告蔡淑梅。庭上展示多份電子病歷截圖，控方質疑與蔡在醫健通輸入的豁免理由有異，質疑蔡違反政府指引；又指蔡在疫苗通行證推出後「坐地起價」，蔡皆否認。

控方高級檢察官吳加悅指，一份病歷顯示的診斷為「vaccine exemption」（疫苗豁免），與蔡在醫健通輸入該病人的醫學豁免理由「vaccine phobia」（疫苗恐懼）有異，質疑她違反政府「暫擬指引」中，醫學理由必須清楚載於病人病歷的要求。蔡反駁指，兩紀錄意思相同，皆表示病人有「疫苗恐懼」，做法遵從指引。

控方又指，另有病歷顯示，同一名病人在2月下旬疫苗通行證推出前，診症費只收380元，但3月收500元診金發免針紙。

蔡不同意在實施疫苗通行證後「坐地起價」，自1994年已收500元診症費，並按病人情况調整，「老人家、畀醫療券嗰啲，我都係收380蚊就算」。暫委法官勞潔儀説「GP（普通科醫生）500蚊對我來講，已經好貴」， 蔡沒回應，控方之後續展示其他電子病歷，盤問蔡診斷過程。

控方下午盤問蔡在2016年網台片段，提及對疫苗成份和強制注射疫苗的態度。蔡同意在2022年案發時，認為滅活病毒疫苗對人體危險多於效用，而mRNA（信使核糖核酸）疫苗成份對人體是外來物質，免疫系統有機會「殺錯良民」，但新冠疫苗屬新研發，她對成份不了解，不能與她2016年的意見相提並論。

蔡又同意，認為應由市民自行決定是否注射新冠疫苗，而政府和藥廠為牟利強制市民接種疫苗，並會掩蓋疫苗導致不良反應的真相。就她2016年指強制打針是專制獨裁，她指當時只是「傾偈咁講」，2021年出現瘟疫時，她認同疫苗接種計劃才會參與，她亦希望社會有羣體免疫，否認不認同政府的新冠疫苗接種政策。

案件未完，控方明就銀行記錄盤問蔡淑梅，預計需時半天。辯方預告，覆問蔡淑梅後將傳召事實證人。

相關字詞﹕法庭 新冠疫苗 免針紙 編輯推介

上 / 下一篇新聞