政府飲用水招標風波｜物流署長陳嘉信向公眾致歉　指事件涉及刻意造假　署方未及時察覺會改善機制 (12:43)

檢討政府採購機制專責小組開會後在中午見傳媒，財經事務及庫務局長許正宇指，在檢討中期就會有改善措施，例如在盡職審查方面，不會待三個月後完成小組工作才公布。陳嘉信亦被問及事件是否涉及有人私相授受，但陳未有直接回應。

被問到涉案公司負責人涉其他欺詐案件，為何仍可中標，以及他本人如何問責，陳嘉信表示，政府的採購由物流署主力負責，署方有主體責任，亦責無旁貸。至於為何未有對該公司作財務審查，他解釋， 按政府採購守則，購買貨品一般不會對公司作財務審查，因貨品採購為貨到付款，有關公司要滿足到當局技術上要求，加上採購設30日付款期，當局亦要求供應商提供等於貨物整體價值約2%的按金，如果供應商最終未能履行合約要求，政府會從按金彌補過程承受的損失，亦有可能進一步追討。

政府昨晚再公布，已即時終止兩份與鑫鼎鑫負責人有關聯的合約。被問到為何會比早前公布解除的4份供應合約遲，財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，首4份終止的合約由物流署批出，故署方有「第一手資料」可即時處理，之後決定終止有關公司及關聯人士與政府所有部門的合約，署方要再聯絡所有政策局，並取消餘下兩份合約。

至於有關合約是否有詐騙成分，黎志華表示，相關部門會認真審視過往相關服務及貨品是否涉及欺詐或可疑，如發現違法會交由執法部門跟進。

鑫鼎鑫為何中標？ 陳嘉信：考慮水質安全及技術要求後 價低者得

被問及涉案公司當時憑甚麼技術優勢中標，陳嘉信回應指，署方會優先考慮水質要求，須符合香港法例及食安中心要求，同時供應商亦須證明工廠有足夠生產能力滿足政府需要，才會進入下一步流程；考慮水質安全後，審視準則為「價低者得」，上次中標的公司均是以最低價格中標。

政府已向涉案公司支付逾2000元，陳嘉信指可從鑫鼎鑫已支付給政府的逾100萬按金中扣除，並表示如政府有財務損失，會保留追究權利。

審計署於2012年就物流署採購飲用水提出三項明確的「加強素質保證措施」建議，陳嘉信強調，物流署已全部落實有關建議，包括在招標條款規定若招標日期前36個月之內，投標者在過往其他政府合約違約，提出的標書會被取消資格。他亦提到，有關招標要求投標者提供商業登記和公司註冊證明、食品製造相關執照，並要求獨立認可實驗室的水質報告，亦需提交ISO認證，若投標者提交認證副本的話，會尋求公證行確實。