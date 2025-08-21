明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

首個「鐵路加物業項目」德福廣場開業45周年　港鐵辦展覽紀念　日後定位社區設施多辦文化活動 (13:05)

連接港鐵九龍灣站德福廣場為港鐵首個「鐵路加物業」發展項目，今年為廣場開業45周年，港鐵明日（22日）起將在廣場舉辦專題展覽回顧廣場歷史。 港鐵物業及國際業務總監鄧智輝接受訪問時指，德福廣場時至今日仍是九龍東其中一個重要的大型商場，多年來見證九龍東經濟轉型，廣場亦隨時代需求歷經多次翻新及擴建，由當年全港首創室內滾軸溜冰場，至今商戶組合「包羅萬有」，數量近300間。近年零售市道低迷，鄧智輝直言，消費模式「新常態」對商場營運造成挑戰，港鐵現時不再僅視商場為購物中心，而是定位為社區設施，未來會在商場多辦夜間音樂會、首映禮或文化展覽等活動，務求持續為市民帶來新鮮感。

香港地下鐵路（港鐵前身）的首條鐵路觀塘線1979年正式通車，隨後德福花園於1980起正式入伙，德福廣場（前稱德福中心）亦自1980年起分階段投入服務。鄧智輝指，德福廣場代表港鐵多個重要里程碑，不但是港鐵首個「鐵路加物業」項目，規模亦是當時全球同類建設之冠，港鐵總部亦位於九龍灣，「我加入港鐵逾20多年，同樣都係每日喺度返工、放工、食飯、買嘢，所以都好有感情」。

鄧智輝憶述，90年代初東九龍發展迅速，經濟轉型令區內寫字樓及商舖需求大增，故當時港鐵及德福廣場亦進行大規模改建，港鐵拆除舊總部以供地原址興建廣場二期，其後再重新建新總部大樓，至今廣場總面積達逾93萬平方呎，商戶數量及種類均是區內之最。

近年零售市道低迷，加上北上消費及網購興盛，令商場經營受壓。鄧智輝指，德福廣場現時日均20萬人流，「跌幅不算顯著」，強調港鐵旗下16個商場出租率均100%，但亦承認本地及遊客的消費模式出現「新常態」。他指，港鐵商場需持續革新，其中盼在商戶組合上帶來新鮮感，會持續引入不同餐飲及零售品牌；愈來愈多內地旅客追求「深度遊」，廣場亦舉辦展覽介紹九龍灣圍村歷史，設導賞團帶領遊客體驗社區文化等。

被問到零售市道疲弱會否為商戶減租，鄧智輝指租金會按市場情況調整，強調尤其會與中小微企有商有量，盼與其共渡時艱，又舉例德福廣場至今仍有不少老字號服務街坊，如長豐中西藥房，平台的茜廊餐廳、新德福書局等。

港鐵公司明日（22日）起至10月19日，會於德福廣場舉辦《下一站・德福》專題展覽，介紹廣場歷史，其中將設AI互動裝置「回到德福那些年」，市民在裝置前拍照後，AI會生成影片，讓市民可重回80年代的九龍灣站、德福中心及滾軸溜冰場等經典場景，「穿越時空」。

相關字詞﹕德福廣場 港鐵 編輯推介

上 / 下一篇新聞