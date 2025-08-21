首個「鐵路加物業項目」德福廣場開業45周年　港鐵辦展覽紀念　日後定位社區設施多辦文化活動 (13:05)

香港地下鐵路（港鐵前身）的首條鐵路觀塘線1979年正式通車，隨後德福花園於1980起正式入伙，德福廣場（前稱德福中心）亦自1980年起分階段投入服務。鄧智輝指，德福廣場代表港鐵多個重要里程碑，不但是港鐵首個「鐵路加物業」項目，規模亦是當時全球同類建設之冠，港鐵總部亦位於九龍灣，「我加入港鐵逾20多年，同樣都係每日喺度返工、放工、食飯、買嘢，所以都好有感情」。

鄧智輝憶述，90年代初東九龍發展迅速，經濟轉型令區內寫字樓及商舖需求大增，故當時港鐵及德福廣場亦進行大規模改建，港鐵拆除舊總部以供地原址興建廣場二期，其後再重新建新總部大樓，至今廣場總面積達逾93萬平方呎，商戶數量及種類均是區內之最。

近年零售市道低迷，加上北上消費及網購興盛，令商場經營受壓。鄧智輝指，德福廣場現時日均20萬人流，「跌幅不算顯著」，強調港鐵旗下16個商場出租率均100%，但亦承認本地及遊客的消費模式出現「新常態」。他指，港鐵商場需持續革新，其中盼在商戶組合上帶來新鮮感，會持續引入不同餐飲及零售品牌；愈來愈多內地旅客追求「深度遊」，廣場亦舉辦展覽介紹九龍灣圍村歷史，設導賞團帶領遊客體驗社區文化等。

被問到零售市道疲弱會否為商戶減租，鄧智輝指租金會按市場情況調整，強調尤其會與中小微企有商有量，盼與其共渡時艱，又舉例德福廣場至今仍有不少老字號服務街坊，如長豐中西藥房，平台的茜廊餐廳、新德福書局等。

港鐵公司明日（22日）起至10月19日，會於德福廣場舉辦《下一站・德福》專題展覽，介紹廣場歷史，其中將設AI互動裝置「回到德福那些年」，市民在裝置前拍照後，AI會生成影片，讓市民可重回80年代的九龍灣站、德福中心及滾軸溜冰場等經典場景，「穿越時空」。