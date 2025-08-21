明報新聞網
即時港聞

男警認於油麻地警署藏毒判囚4個月　求情稱感羞愧 (12:17)

已被停職的35歲男警涉於4月在油麻地警署內，被發現其襪子及身上藏有少量可卡因及俗稱「藍精靈」的咪達唑侖。他早前承認藏毒等兩罪，案件今（21日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情指，被告被捕時因自己再犯事而感羞愧，所​以試圖咬舌自盡。​​裁判官陳志輝判刑時提醒被告「唔好諗住毒品可以解決到問題」，並判處他監禁4個月。

被告方嘉偉（35歲，報稱公務員）早前承認各一項管有危險藥物及抗拒警務人員罪。辯方指，被告經過深切反思後，明白依賴毒品來逃避問題是錯誤做法，所以他已開始藉做運動以及向心理專家求助來根治毒品問題。他已婚並育有一名2歲兒子，知道自己不應「帶壞」兒子。

辯方又呈上被告家人寫的求情信，內容顯示被告的姊姊早逝，年邁父母非常依賴被告。辯方續指，被告在還押期間明白不能再墮落，現時「行過鬼門關，希望重建生活」，打算將來成為建築工人。

陳官稱，戒毒所報告顯示，被告並非毒品依賴者，因此不建議被告入戒毒所。陳官就藏毒罪及拒捕罪，分別以監禁6個月及9周為量刑起點，經認罪扣減後，被告就兩罪分別被判囚4個月及6周，兩罪刑期同期執行。陳官提醒被告「希望你自己今次真係好好反省，唔好諗住毒品可以解決到問題」。

案情指，警員於今年4月10日晚約9時10分在油麻地登打士街近東安街截停一輛的士，被告是車上乘客。警員將被告帶返油麻地警署接見室接受調查，並在被告的襪子內搜出3個透明可再封膠袋，共載有2.26克內含2.17克可卡因的固體、一張附有可卡因殘餘物的20元鈔票、4片內含0.05克咪達唑侖的片劑。警員當晚約9時45分拘捕被告，當時被告情緒激動並大叫「我想死」，其後不斷掙扎，又咬自己的舌頭。他最終被鎖上手銬。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

