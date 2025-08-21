迷你杯裝蒟蒻果凍明年4月起在港禁售 (11:44)

修例規定高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝果凍，不得含有蒟蒻；預先包裝的蒟蒻果凍，亦需在銷售包裝最外層的顯眼處，以中文和英文清楚可閱地標明「注意：勿一口吞食，長者及兒童須在監護下食用。」及（Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision.）。字樣需以深色字印在淺色底上或以淺色字印在深色底上的方式標明，並在字體下劃上底線，或以紅字印在白色或黃色底上的方式標明。

​政府發言人指，雖蒟蒻為安全的食物添加劑，但迷你杯裝蒟蒻果凍產品設計獨特及質地結實，特別對兒童和長者而言，食用方法不當可能增加哽噎風險。

發言人稱食安中心已就新規管要求制定業界指引，稍後將與業界舉行技術會議，亦已與相關持份者合作加強預防哽噎的健康教育。