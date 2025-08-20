明報新聞網
即時港聞

政府飲用水招標風波｜終止所有與鑫鼎鑫負責人有關聯合約　至少6份　政府可扣鑫鼎鑫100萬按金 (23:43)

政府發言人今日（20日）表示，政府已即時終止所有與鑫鼎鑫商貿有限公司（鑫鼎鑫）負責人有關聯的合約，包括早前已終止的政府辦公室樽裝飲用水合約及另外3張與其負責人有關聯的化學品合約，以及再多兩份分別由渠務署批出的化學品合約和消防處批出的資料輸入服務合約，合約總額分別為600多萬元和500多萬元。

政府發言人指，基於政府物流服務署早前取得鑫鼎鑫的營運資料，以及政府部門近日對鑫鼎鑫的執法行動，政府有理由相信鑫鼎鑫及與其負責人有關聯的公司，即與鑫鼎鑫使用同一註冊辦事處的公司，而該些公司的董事包括鑫鼎鑫的董事或股東，未能繼續履行合約。物流署早前已終止與鑫鼎鑫的政府辦公室樽裝飲用水合約及另外3張與其負責人有關聯的化學品合約，財經事務及庫務局亦隨即通知各政策局及部門終止其所有與該些公司的合約。

政府發言人今日表示，政府已即時終止所有其他與該些公司的合約，當中包括兩份分別由渠務署批出的化學品合約和消防處批出的資料輸入服務合約，合約總額分別為600多萬元和500多萬元。

多兩份分由渠務署批出化學品合約及消防處批出資料輸入服務合約

就物流署與鑫鼎鑫的政府辦公室樽裝飲用水合約，鑫鼎鑫按合約條款向政府繳交了約100萬元按金。政府可按合約條款扣除合約按金，以補償政府因終止合約所帶來的損失，並保留所有追究權利。物流署亦會繼續全力配合執法機構調查。

物流署、渠務署和消防處會繼續嚴肅跟進上述合約，包括考慮按合約條款向相關公司追討政府損失。如發現合約涉及任何違法行為，會交由執法機構處理。

根據物流署早前表示，3張與其負責人有關聯的化學品合約中，承辦商為國洋企業(香港)有限公司和國洋企業有限公司，即鑫鼎鑫董事呂子聰持有的兩間公司。其中兩張的承辦商為國洋企業有限公司，分別供應漂白水和漂丸，涉款為108萬元和23.6萬元；供應漂白水的合約期由去年8月底至明年2月底，供應漂丸的合約期則由本月1日至2028年7月底；另外一張為物流署供應漂白粉的合約，承辦商為國洋企業(香港)有限公司，涉款71.2萬元，合約期為去年8月底至明年8月底。

