居小瀝源帝堡城外籍女子染日本腦炎　近6年來首宗輸入個案 (21:17)

該名49歲女子，於7月21日至8月4日曾到菲律賓，期間到過當地的郊區。她在8月4日回港，8月10日起出現發燒、頭痛及嘔吐，8月12日到威爾斯親王醫院急症室求診，當時無需入院。因病情持續，她於8月14日再到該院求診，獲安排入院，目前情况穩定。

她的腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。由於她潛伏期逗留在菲律賓，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。她的四名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並會把個案通報菲律賓衞生當局。

這是本港今年錄得的首宗日本腦炎個案，屬輸入個案。2020至2024年本港沒有錄得日本腦炎個案。

中心表示，日本腦炎主要經蚊傳播，主要病媒是三帶喙庫蚊，不會人傳人。蚊子於稻田等大量積水地方繁殖，叮咬帶病毒的豬或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播。日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。在熱帶及亞熱帶地區，病毒傳播全年都可發生，高峰期通常為雨季。

日本腦炎由受感染至發病約4至14日。大部分日本腦炎病人均病情輕微，除發燒及頭痛外一般不會有其他顯著病徵，但每250宗感染中便大約有一宗出現嚴重病情，病徵包括迅速高燒、頭痛、頸部僵硬、喪失方向知覺、昏迷、抽搐、痙攣性癱瘓，甚至死亡。