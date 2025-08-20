明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

居小瀝源帝堡城外籍女子染日本腦炎　近6年來首宗輸入個案 (21:17)

衞生防護中心今日(20日)晚上公布，本港錄得一宗日本腦炎輸入個案。患者是一名居於小瀝源帝堡城的49歲外籍女子。

該名49歲女子，於7月21日至8月4日曾到菲律賓，期間到過當地的郊區。她在8月4日回港，8月10日起出現發燒、頭痛及嘔吐，8月12日到威爾斯親王醫院急症室求診，當時無需入院。因病情持續，她於8月14日再到該院求診，獲安排入院，目前情况穩定。

她的腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。由於她潛伏期逗留在菲律賓，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。她的四名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並會把個案通報菲律賓衞生當局。

這是本港今年錄得的首宗日本腦炎個案，屬輸入個案。2020至2024年本港沒有錄得日本腦炎個案。

中心表示，日本腦炎主要經蚊傳播，主要病媒是三帶喙庫蚊，不會人傳人。蚊子於稻田等大量積水地方繁殖，叮咬帶病毒的豬或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播。日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。在熱帶及亞熱帶地區，病毒傳播全年都可發生，高峰期通常為雨季。

日本腦炎由受感染至發病約4至14日。大部分日本腦炎病人均病情輕微，除發燒及頭痛外一般不會有其他顯著病徵，但每250宗感染中便大約有一宗出現嚴重病情，病徵包括迅速高燒、頭痛、頸部僵硬、喪失方向知覺、昏迷、抽搐、痙攣性癱瘓，甚至死亡。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞