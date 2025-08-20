明報新聞網
即時港聞

政府飲用水招標風波｜警方指於樟木頭發現供水到港的水廠　並非合約列明的生產地 (22:00)

政府辦公室飲用水購入懷疑「冒牌水」，提供「鑫樂觀音山」飲用水的「鑫鼎鑫商貿」董事呂子聰被控欺詐，其妻、該公司股東保釋候查。警方今晚（20日）交代最新調查進度，指涉案合約訂明的生產商並無參與製造涉案飲用水，初步相信實際生產商位於東莞樟木頭，而該水廠具備內地政府要求生產飲用水的相關條件，合規供應飲用水。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳指，警方連日追查樽裝飲用水的來源，商業罪案調查科得到內地公安部門協助，在近幾日派員前往東莞及深圳市了解情況。商罪科人員於東莞樟木頭尋獲早前調查發現的樽裝水發貨點，得知該地點是一個飲用水生產廠房。

在公安協助下，警方掌握資料，顯示早前涉案人士委托有關廠房製作及提供特定標籤的飲用水，然後經物流公司運送到港島及離島辦公室使用。飲用水生產商有別於向政府聲稱的生產單位，即代表，合約定明的生產商並無參與製作飲用水。另一方面，警方通過內地相關部門，確認水廠有商業營運及有生產飲用水的許可文件，該水廠具備內地政府要求生產飲用水的相關資格。

經過商罪科人員兩日的了解，警方有理由相信港島及離島辦公室的樽裝飲用水來自上述飲用水供應商。警方稍後將調查所得及在港檢獲嘅樽裝水樣本，轉交政府化驗所進行進一步分析。

警方亦會與政府化驗所保持合作，進一步檢測涉案樽裝飲用水；並會與律政司會繼續審視相關證據，決定下一步執法行動。警方感謝內地公安部門提供協助。警方早前已經以詐騙罪正式落案起訴一名61歲中國籍男子，該男子昨日已在東區裁判法院提堂，他無需答辯，案件押後到今年11月11日再提堂，其間男子需還押；至於另一名被捕女子獲准保釋候查。

被問到涉案水廠是否「觀音山」，孔慶勳指不便公開水廠名稱，但重申，暫時所見，水廠合規供應飲用水，並且受委托提供有指定標籤的飲用水。就本案，目前仍是一男一女被捕，另有一人被通緝。

政府飲用水 鑫鼎鑫

