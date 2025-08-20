明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中大首創骨骼肌細胞衰老圖譜　揪出細胞衰老「開關」　發現可抗衰老逆轉肌少症藥物 (20:47)

中大醫學院全球首創人類骨骼肌細胞衰老圖譜，成功運用先進的單細胞多組學技術及獨創的衰老評分演算法，掌握人類骨骼肌細胞衰老特徵及調控機制，藉此辨識能精準介入治療肌肉衰老的新藥物靶點，更發現小分子藥物Maraviroc可有效延緩肌肉衰老，有望開創嶄新的抗衰老藥物療法，為對抗肌肉衰老提供全新策略。研究成果已於國際學術期刊《Nature Communications》發表。

研究團隊收集10位男性的活體肌肉樣本，分離出逾5萬個細胞核，成功進行單細胞多組學測序並整合5個衰老基因數據庫，開發出一套統一的衰老評分演算法，因而繪製首個人類老化肌肉的細胞衰老圖譜。

根據圖譜，研究人員發現在長者骨骼肌衰老細胞中，SASP因子顯著上升，其中CCL3、CCL4、CCL5及其受體CCR5等肌肉幹細胞的SASP因子表現異常活躍，並透過擴散衰老訊號影響周圍細胞，促進慢性發炎、纖維化及前驅細胞（再生細胞）功能障礙，加快肌少症的發展。 

團隊因此發現CCR5拮抗藥物Maraviroc有望成為治療肌少症的新藥，此藥亦是治療人類免疫缺陷病毒（HIV）的小分子藥物。老年小鼠在服用高劑量的Maraviroc 3個月後，其肌肉形態明顯改善，肌纖維橫切面積擴大，肌肉功能隨之提升，握力及跑步耐力有顯著進步。肌肉組織內聚集的發炎細胞減少50%，細胞衰老程度大幅下降，證實該藥物可通過阻斷SASP因子誘發的細胞互動，逆轉肌肉老化。 

研究人員進而鎖定兩個啟動SASP因子、猶如「開關」的核心轉錄因子，包括ATF3以及JUNB，其中JUNB在老年肌肉幹細胞中表現活躍，表達量激增133%，是調控細胞衰老的重要因數。此重大發現為針對肌肉衰老的藥物開發提供新靶點，並已通過小鼠模型獲進一步驗證。

該研究共同第一作者、博士後研究員李揚博士表示，此圖譜有助研究人員深入瞭解引發老化肌肉衰老的細胞分子機理及作用，他們開發的衰老評分方法將有助鑒定組織中的衰老細胞。

中大醫學院矯形外科及創傷學系臨牀助理教授王添欣表示，大部分人自30歲起便會每年出現肌肉流失，65歲以上長者更是肌少症高風險人群。王指，肌少症沒有明顯病徵，許多病例往往未能及時診斷，目前暫無有效藥物可治療此病，治療大多局限於物理治療及補充營養等非藥物介入方式；是次研究有助開創出全新的抗衰老藥物療法，降低肌少症此隱形疾病的住院率及死亡風險。

中大醫學院矯形外科及創傷學系教授王華婷指出，計劃開展人體臨牀試驗，並促進相關藥物的臨牀轉化，以探索更多針對肌少症的嶄新治療方案，尤其是與骨關節炎相關的肌少症。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞