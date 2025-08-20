明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

醫生關國安摸女護士胸部裁定猥褻侵犯罪成　判囚六周　准保釋候上訴 (20:10)

醫生關國安涉撫摸21歲女護士的胸部，被裁定兩項非禮罪成，判囚5個月。他上訴後案件重審，裁判官曾慶東今（20日）於九龍城裁判法院裁定被告一項猥褻侵犯罪罪成，判監禁6周。審訊時辯方稱，事主想被告成為她的「Sugar Daddy」（甜心爹哋）。曾官今稱辯方說法不合理，否則被告行為本應正中事主下懷，而且被告沒任何理由真誠相信事主同意被他撫摸。曾官批准被告以10萬元保釋等候上訴。

被告關國安（65歲，醫生）被控兩項猥褻侵犯罪，於審訊時被裁定其中一項控罪表證不成立，另一項控罪今被裁定罪成。罪成的控罪指，他於2020年3月14日在一輛停泊於尖沙嘴海運大廈停車場的私家車內，猥褻侵犯女子X。

事主X於審訊時供稱，案發時與被告前往午膳，其後返回被告的車上。被告俯身進車內，並從她的裙底向上伸手，以「打圈」方式撫摸她的左胸，其間被告說「我失控，我失控，我控制唔到」。

曾官於裁決時稱，若X真的想被告成為其甜心爹哋，那麼X就不會拒絕被告的索吻要求，而身為家中經濟支柱的她更不會在案發後決定不再為被告工作。曾官說，加上沒證據顯示X想與被告有進一步關係，她也沒動機去誣陷被告，因此辯方的說法不成立。

辯方爭議X對自己是否有扣上安全帶一事說法有矛盾，質疑被告沒法由裙底伸手非禮X。曾官指，被告已在警誡下承認伸手進裙底摸X腰部，可見X是否有扣安全帶已不再重要，故裁定被告罪成。

辯方求情指，被告生於柬埔寨，經歷戰亂後成為難民，輾轉移居澳洲。辯方指，被告有不幸的童年，但後來成為醫生，「有一段令人記住嘅奮鬥史」。曾官以7周為量刑起點，考慮到被告須面對紀律聆訊，決定將刑期扣減至監禁6周。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞