醫生關國安摸女護士胸部裁定猥褻侵犯罪成　判囚六周　准保釋候上訴 (20:10)

被告關國安（65歲，醫生）被控兩項猥褻侵犯罪，於審訊時被裁定其中一項控罪表證不成立，另一項控罪今被裁定罪成。罪成的控罪指，他於2020年3月14日在一輛停泊於尖沙嘴海運大廈停車場的私家車內，猥褻侵犯女子X。

事主X於審訊時供稱，案發時與被告前往午膳，其後返回被告的車上。被告俯身進車內，並從她的裙底向上伸手，以「打圈」方式撫摸她的左胸，其間被告說「我失控，我失控，我控制唔到」。

曾官於裁決時稱，若X真的想被告成為其甜心爹哋，那麼X就不會拒絕被告的索吻要求，而身為家中經濟支柱的她更不會在案發後決定不再為被告工作。曾官說，加上沒證據顯示X想與被告有進一步關係，她也沒動機去誣陷被告，因此辯方的說法不成立。

辯方爭議X對自己是否有扣上安全帶一事說法有矛盾，質疑被告沒法由裙底伸手非禮X。曾官指，被告已在警誡下承認伸手進裙底摸X腰部，可見X是否有扣安全帶已不再重要，故裁定被告罪成。

辯方求情指，被告生於柬埔寨，經歷戰亂後成為難民，輾轉移居澳洲。辯方指，被告有不幸的童年，但後來成為醫生，「有一段令人記住嘅奮鬥史」。曾官以7周為量刑起點，考慮到被告須面對紀律聆訊，決定將刑期扣減至監禁6周。