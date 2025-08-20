黎智英案｜ 辯方結案指說服政府改變施政非罪行　官：透過某些方式表達就可能有錯 (19:00)

辯方資深大律師彭耀鴻今午開始陳辭，指支持人權、支持言論自由、反對警暴，關注可能影響港人生活的立法事宜沒有錯，透過內部反映或外部施壓，說服政府改變施政過往從來不是罪行，控方貶低人權等概念。杜官聞言打斷指，不愛政府不是錯，「無要你愛所有人」，但透過某些方式表達便可能有錯，控方的立場是涉案行為違反國家利益。李官亦稱，審訊重點在於被告表達意見的方式是否煽動，就勾結罪則有否參與尋求封鎖、制裁或敵對行動的協議。

辯方認為，控方以161則刊物邀請法庭裁定被告涉煽動，未達毫無合理疑點，並舉其中3個例子，包括《蘋果》2019年4月22日發布的〈4.28 反惡法 民陣號召上街抗送中例 阻中共越港人紅線〉，引述不同界別對修訂《逃犯條例》的看法，屬純粹報道。李官再稱，這僅其中一例，並非所有161則刊物均有同等嚴重性，質疑如何可協助辯方？辯方解釋，希望法庭套用舉證標準時，會仔細考慮證據案中證據。審訊明續。