即時港聞

林哲玄反對設遙距醫療「白名單」　憂機構作為標榜及噱頭 (17:55)

消委會昨(19日)發表研究報告，有服務提供者即使會簽發醫生紙或處方藥物，仍聲稱其服務不應被視為診斷或治療，建議政府與專業機構合作為相關專業人員提供更詳細指引，其中包括設立醫生「白名單」、及透過智方便設立身分認證。醫衛局立法會議員林哲玄指可透過醫健通作為平台，由政府監管及管理，但反對設立白名單及以另一體系監管，憂平台成為機構招攬生意噱頭。

消委會主席陳錦榮今早(20日)於港台節目表示，現時約一半中西醫提供遙距醫療服務，雖然投訴數字不多，但考慮到人口老化、以及科技不斷提升，遙距醫療向前發展空間大大提高，認為需作前贍性研究。陳錦榮表示，向約800多名中西醫作問卷調查，亦審視多個遙距醫療的平台，其中14個平台中有8個不確定有否私隱保障認證，建議平台「自願、自發性」進行認證。

陳錦榮表示，目前監管絕對有優化空間，希望未來指引可以更詳細及更具針對性。陳錦榮指，就著處方藥物上，建議醫療服務提供者先建立醫患關係，先進行首次面對面診症，指處方藥需較謹慎地處理。他亦表示希望訂立更清晰收費標準讓消費者可選擇。

醫衛界立法會議員林哲玄建議可由醫健通設立平台、由政府監管連線、身分認證等問題，但反對設立白名單，指不應有別於實體診症，以另一平台監管遙距醫療。他表示病人應先找尋適合醫生，才詢明可否以遙距醫療診症，憂設立白名單令平台成為標榜及噱頭，「白名單上面擺醫療機構是錯、醫生才應是主體，你係睇病......點解係經過平台搵醫生，而家運作係錯哂。」

醫衛局：執業水平不能因應服務模式有所妥協  鼓勵醫護專業訂立具體指引

醫衛局今日(20日)回覆本報查詢時補充，指留意到消費者委員會研究結果，並將審視當中建議，務求更好維護病人褔祉。局方表示，遙距醫療讓市民可足不出戶使用醫療服務，惟未必適合所有情況，尤其是病人或需實地接受臨牀檢查，以作出準確的診治，這涉及醫護人員專業判斷。政府一貫的立場是遙距醫療服務應由合資格醫護人員提供，受相關醫護專業的管理局及委員會監管有關醫護人員肩負專業責任，必須以病人利益為依歸，執業水平絕不能因應服務模式（如當面診症或遙距服務）而有所妥協。

醫衛局稱，現時部分醫護專業（包括醫生和中醫）的管理局及委員會已為遙距醫療制訂指引，涵蓋建立醫患關係、判斷病人適合遙距醫療與否、獲取病人知情同意，以至保障病人私隱等實務事宜。政府將與各個醫護專業的管理局及委員會保持聯繫，鼓勵它們按照行業特色和實務需要，訂出並適時優化遙距醫療的具體指引，以期保障病人和醫護人員的權益。

 

