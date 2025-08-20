明報新聞網
即時港聞

「飛揚」項目分判商指卓越天工拖欠工程款項、精進未有確保履行合約　入稟追討逾430萬元 (17:54)

涉2022年油塘地盤工字鐵塌斃工人事故的「精進建築工程有限公司」，前年由一般建築承建商名冊除名，原本涉及屯門青山公路大欖段飛揚私人項目，由當時屬「精進系」的卓越天工接手。一間為飛揚項目提供通道及渠務工程的分判商，日前入稟高院，指卓越天工拖欠工程尾數，精進工程未能盡責任確保新總承建商履行合約，故向兩公司追討工程款項逾430萬元。

原告為天山工程運輸有限公司，兩被告分別為卓越天工有限公司，以及精進建築工程有限公司。涉及工程項目位於屯門小秀村第463地段。根據入稟狀指，原告2020年12月與精進工程簽訂價值逾1,900萬元合約，為項目提供渠務工程；另於2022年8月簽訂價值逾70萬元合約，為項目提供通道工程。

原告2023年8月完成通道及渠務工程，向精進工程申請最後一期款項，涉款逾430萬元。同年11月，卓越天工取代精進工程，成為項目的新總承建商，卓越天工需要遵守分判商合約，精進工程亦有責任確保新總承建商會履行合約。

惟卓越天工至今仍未向原告支付款項，違反相關合約。原告先後去信要求卓越天工付款，並要求精進工程促使卓越天工付款或代為付款，但均遭無視，故入稟高院追討逾430萬元，並要求兩被告支付訟費及相關利息。

相關字詞﹕法庭 精進建築 卓越天工

