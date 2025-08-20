反恐二案︳官總結警員供稱調查期間沒有對被告威迫利誘及干擾證物 (17:12)

陳官向陪審團指出，根據多名監視警員及拘捕警員的證供，首被告何卓為於2020年3月7日晚上，在青衣港鐵站內被監視警員截停。警員拘捕何並將其帶返青衣警署，何沒有向值日官作投訴。雖然何報稱胸口不適，但當救護車到場後，何選擇不接受治療。警方先後與何卓為進行5次錄影會面，過程中沒有威迫利誘，何亦自願向警方交出手機密碼。

次被告李嘉濱於3月7日在旺角被監視警員截停及拘捕，李在警誡下稱「明愛炸彈係『五飛』叫我放，因為佢用我條命嚟威脅我」。李被帶返旺角警署，警員有注意到李的左頸有傷痕，但李沒有向值日官作投訴。李起初報稱他居於西營盤梅芳街1A室，到場警員向其他住戶取得業主聯絡方式後入屋搜查，後來李改口稱其實他居於梅芳街2C室。

陳官續指，警方以誤導警務人員罪為由拘捕李，其後警方將李押往梅芳街2C室進行搜屋。李先輸入他在錄影會面中報稱的門鎖密碼，惟顯示密碼錯誤，李輸入另一組密碼後，警方才能進入單位，並搜出思疑爆炸品，包括裝有黃色粉末的玻璃樽及水喉管炸彈，過程中沒有干擾證物。李在警署內一共進行10次錄影會面，過程中警員沒有威迫利誘，李自願向警員提供手機密碼。