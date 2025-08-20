港大醫學院指逾九成盤尼西林過敏人士屬錯誤評估　改用二線抗生素手術後感染風險增三倍 (15:51)

一般病人發生人工關節感染率為1%，研究團隊分析了1993至2021年期間在瑪麗醫院進行的逾4700宗膝關節置換手術的數據，當中有165人有盤尼西林過敏標籤，發生人工關節感染率為3%，而未被標籤盤尼西林過敏人士的感染率為0.7%。

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系張文康解釋，減低人工關節感染的重要方法是術前注射抗生素，而盤尼西林是第一線控制感染的藥物，但若病人有盤尼西林過敏標籤，醫生只能選用第二線或其他藥物，控制感染效果較差，再加上其他風險因素，有盤尼西林過敏標籤病人發生人工關節感染的風險較普通人增加5倍，強調錯誤標籤盤尼西林過敏或致嚴重後果。

團隊指，在香港，約有2%人、逾14萬人被標籤為對盤尼西林或B-內酰胺抗生素過敏，但根據港大過往研究，多達九成的過敏標籤錯誤。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系風濕及臨牀免疫科主管李曦解釋，病人多年來被「冤枉」過敏，是因為醫生一直都只靠臨牀診斷過敏，治療時間所限，沒有正式為病人做過藥物測試。另外有不少病人年幼時因皮疹反應等而記錄下來，也可能根據部分在外地進行的不當皮膚測試而作出判斷，強調這些過時的標籤往往阻礙了病人獲得最佳治療。

港大醫學院去年末推出全新的藥劑師主導、以研究為本的盤尼西林過敏評估先導服務。所有人患者可直接前往港大社區藥房接受專業評估，受過專業訓練的藥劑師會進行初步評估，有需要可獲直接轉介至免疫科醫生作進一步檢查。李曦指，約有100名患者接受服務，若流程順利，希望能向全港社區藥房推廣，包括政府擬推的社區藥房計劃，強調藥劑師不應只是「派藥」，應有更多角色，如負責藥物過敏測試。