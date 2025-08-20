明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大醫學院指逾九成盤尼西林過敏人士屬錯誤評估　改用二線抗生素手術後感染風險增三倍 (15:51)

不少長者受膝痛困擾，需做膝關節置換術，而人工關節感染是該手術最具破壞性的併發症，患者需重複手術，甚至有生命危險。港大醫學院一項研究發現，若病人因錯誤診斷而被標籤過敏，可導致出現術後感染風險增加3倍，指本港逾九成被標籤為盤尼西林過敏人士屬錯誤評估，導致病人只能用二線抗生素，增加感染風險，倡公眾檢視病歷，尤其是有未經驗證的盤尼西林過敏標籤人士，可做皮膚測試驗證。

一般病人發生人工關節感染率為1%，研究團隊分析了1993至2021年期間在瑪麗醫院進行的逾4700宗膝關節置換手術的數據，當中有165人有盤尼西林過敏標籤，發生人工關節感染率為3%，而未被標籤盤尼西林過敏人士的感染率為0.7%。

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系張文康解釋，減低人工關節感染的重要方法是術前注射抗生素，而盤尼西林是第一線控制感染的藥物，但若病人有盤尼西林過敏標籤，醫生只能選用第二線或其他藥物，控制感染效果較差，再加上其他風險因素，有盤尼西林過敏標籤病人發生人工關節感染的風險較普通人增加5倍，強調錯誤標籤盤尼西林過敏或致嚴重後果。

團隊指，在香港，約有2%人、逾14萬人被標籤為對盤尼西林或B-內酰胺抗生素過敏，但根據港大過往研究，多達九成的過敏標籤錯誤。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系風濕及臨牀免疫科主管李曦解釋，病人多年來被「冤枉」過敏，是因為醫生一直都只靠臨牀診斷過敏，治療時間所限，沒有正式為病人做過藥物測試。另外有不少病人年幼時因皮疹反應等而記錄下來，也可能根據部分在外地進行的不當皮膚測試而作出判斷，強調這些過時的標籤往往阻礙了病人獲得最佳治療。

港大醫學院去年末推出全新的藥劑師主導、以研究為本的盤尼西林過敏評估先導服務。所有人患者可直接前往港大社區藥房接受專業評估，受過專業訓練的藥劑師會進行初步評估，有需要可獲直接轉介至免疫科醫生作進一步檢查。李曦指，約有100名患者接受服務，若流程順利，希望能向全港社區藥房推廣，包括政府擬推的社區藥房計劃，強調藥劑師不應只是「派藥」，應有更多角色，如負責藥物過敏測試。

相關字詞﹕港大醫學院 編輯推介

上 / 下一篇新聞