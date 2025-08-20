不滿前女友欠7000元不還　43歲男將對方個人資料寫「著上身」遊街　認4項起底罪候判 (15:29)

控方案情指，女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告胡巍（43歲，地盤工人），並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告於去年四至五月期間借錢予X，後來於同年11月要求X還款7000元，但對方拒絕。

直至去年12月至今年1月上旬，有人先後三次在Y就讀學校的附近以及上水一個屋苑附近張貼多張載有X及Y個人資料的海報，指稱X欠債不還。被披露的個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校名稱及班級。X收到消息後到場移除海報。被告於今年1月先後兩次向X傳送訊息，X在1月8日的訊息中得知被告於一個屋苑附近張貼海報，另從1月16日的訊息中得知，被告身穿一件印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報警。

辯方求情稱，因被告感覺遭X欺騙，加上被告受疾病影響，引發情緒問題後才犯案。辯方同意，被告案發前與X的關係為婚外情，後來懷疑她另有男友。惟鄭官稱，控罪相當嚴重，他理解被告感覺受騙，但不認同他用這種方式來處理問題。鄭官指，被告行為的殺傷力不下於在社交媒體公布他人資料的行為，被告有機會被判監禁。