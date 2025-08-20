大律師鄭明斌處理販毒案忽視關鍵證據　令客戶一度入獄　投訴成立判停牌三個月 (14:44)

根據審裁組文件，鄭明斌2017年為販毒案女被告詹曉儀抗辯。詹向團隊提交書面指示，稱自己為掙快錢替網民運送象牙粉，事後始知是氯胺酮。她被捕後刪去WhatsApp信息，冀恢復對話紀錄以證清白。控方審訊前向辯方披露一份法證專家報告，當中成功恢復詹與網友的對話，惟報告無納入陪審團文件冊；另因辯方團隊失職，詹不知道信息已經還原，最終罪成判囚11年9個月。

詹曉儀以原審大狀極不稱職為由上訴，上訴庭明言辯方大狀無考慮法證報告，亦無尋找專家驗手機，對客戶的重要指示坐視不理（sit back and do nothing），裁定上訴得直。詹投訴鄭明斌專業失當，指鄭未盡力跟進指示，未有查看控方證據，亦無嘗試檢取已刪除的手機對話。

審裁組考慮後認為，鄭明斌不知道手機信息可否復原，不具備特定知識，即使客戶多番要求，鄭和事務律師無採取任何行動；若鄭嘗試索取辯方專家意見，自會發現法證報告和用來抗辯，有助詹獲公平審訊。審裁組表示詹面對控罪嚴重，鄭無按客戶指示尋找有利證據，亦無索取專家意見，嚴重偏離法律從業員的標準，裁定其中一項投訴成立。

餘下投訴涉及漏看控方證據，審裁組指律師團隊無向鄭明斌提交補充證據，包括法證報告，鄭不可能預見指示律師犯下此疏忽。審裁組表示本案情况不尋常，鄭的角色無嚴重偏離標準，遂駁回該投訴。鄭明斌一方求情指，鄭曾任區院暫委法官，熱衷服務公眾。審裁組認為事件性質嚴重，下令鄭停牌三個月，需支付65%訟費。