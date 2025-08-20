黎智英案︳控方結案指黎供辭誤導、不可信　背叛國家安全及利益 (14:45)

律政司副刑事檢控專員周天行透露，控方在書面結案陳辭列舉超過20項例子，反映黎的供辭不可信、不可靠。周在庭上舉出部分例子，稱黎起初表示不關心初選，直至有信息顯示黎與「徒弟」李兆富、泛民等討論投票程式事宜，黎便改稱有為意初選。

周天行又提到，黎智英作供時形容，《蘋果》的價值觀與港人一致，因此他毋須下達編採指示；惟黎自己同時供稱，他本人和《蘋果》都反共，並謂《蘋果》反映「黃營」一方整體觀點。周力陳《蘋果》的價值觀「與港人無關」，質疑黎的供辭誤導，而黎更利用《蘋果》作為平台，向外部勢力尋求懲罰性措施，批評黎背叛國家安全和國家利益。

周天行續舉例稱，黎智英早前提及，《國安法》實施後他變得更謹慎，但黎卻繼續與外國政治人物保持聯繫並提及制裁，又不曾嘗試將個人訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」下架。法官李素蘭關注，黎不把「Live Chat 」下架，反映他意圖繼續自己的行為？周稱，這可反映他想繼續，控方同時希望透過此例子「attack（攻擊）」黎的可信性。

此外，周天行說，2020年7月，英國保守黨成員裴倫德(Luke de Pulford)向黎發送一則Twitter帖文連結，該帖文提及英國保守黨前黨魁施志安(Iain Duncan Smith)呼籲以《馬格尼茨基法案》制裁時任特首林鄭月娥，而時任英國外相藍韜文不排除該可能。周提到，黎其後向裴倫德發信息稱「not impossible now（現在並非不可能）」，表達制裁林鄭並非不可能發生的意思，惟黎庭上辯稱，只是透過上述信息講述個人情況，批評黎在庭上撒謊。