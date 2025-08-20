西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案　自辯稱對疫苗成效有懷疑 (17:14)

控方高級檢察官吳加悅盤問蔡淑梅在案發時，對新冠疫苗的態度。蔡表示，對疫苗成效有「懷疑」，不鼓勵、亦不阻止病人注射新冠疫苗，而她自身免疫力有信心，沒有注射新冠疫苗。蔡再表示自己沒免針紙，暫委法官勞潔儀提醒，供詞牽涉刑事責任，着控方不盤問有關議題。

庭上顯示使用醫健通系統發免針紙的過程，蔡淑梅指不足45秒就可完成。控方質疑蔡說自己不諳電腦，為何要在緊逼時間下「亂發」免針紙。蔡表示不同意，指有做足系統要求，但工序「好濕碎，我做嘢真係好快」。

控方又指，發出1.4萬張免針紙中，有148張的醫學理由拼錯「vaccine phobia」（疫苗恐懼），亦有只寫成「vac」等，質疑蔡態度不嚴謹。蔡回應指，她輸入時「太快脆」未及寫完診斷，即使有核對內容但都可「鬼掩眼」，寫法非錯誤，只是不準確；若政府對原因有疑問，她很容易就可解釋。至於只輸入「vac exemption」（疫苗豁免），蔡表示是經臨牀評估的醫學原因，已表達病人的身體情況。

控方下午續盤問首被告蔡淑梅，質疑蔡淑梅只靠病人口述判斷是否有「疫苗恐懼」，控方一度提出重聽蔡的證供，又質疑蔡只為病人便利發出免針紙。

控方引蔡證供指，因心理原因索免針紙的病人需要「親口説服我去到疫苗恐懼程度」，方可獲免針紙。蔡質疑控方筆錄不正確，對引述感覺「唔舒服」。控方提出重聽錄音，蔡拒絕，辯方律師亦説控方引述大致正確。蔡回應指，不同意只靠病人描述發出免針紙，她亦有作臨牀評估，真誠相信獲發免針紙者「不理性、刻意」地逃避疫苗且影響生活，屬「疫苗恐懼」。

控方又引述蔡指，有病人因參加婚、喪禮等宴會，向蔡索免針紙。蔡回應指，不只是為便利病人發免針紙，因而獲免針紙的病人「已經驚咗好耐」，他們有不能出席要事會造成心理、精神困擾，她需要發出時限短的免針紙，即時幫助這些逼於無奈的病人紓緩壓力。她又表示，不論有沒注射疫苗，市民染疫傳染他人的風險「一樣」，而她這個信念沒改變過。案件未完，控方明續盤問蔡淑梅。