即時港聞

香港機場於深圳前海設「高端城市候機樓」　跨境服務商提供轎車接送 (13:06)

香港國際機場在大灣區的首個高端城市候機樓今日（20日）於深圳前海正式投入營運，設有休息區、航班查詢、跨境轎車票務等一站式配套服務，未來更計劃引入行李托運服務，實現「一站式」岀行。為配合高端旅客需要，有跨境服務營運商提供專屬轎車接送服務。

機管局行政總裁張李佳蕙於開幕儀式上表示，新設施不僅是前置服務的延伸，更是大灣區基礎設施深度融合的示範項目。透過設立首個高端化的服務點，乘客可在候機樓提前辦理登機手續，享受專屬接駁及快速通道服務，強調候機樓是香港國際機場打造「一小時航空服務圈」的重要一環，亦是香港由傳統航空樞紐走向多元化生態平台的一步。

張又指出，香港國際機場正持續提升整體運能，隨着三跑道系統全面啟用，客運吞吐量未來可突破1.2億人次，貨運能力則達1,000萬公噸，而有關項目將進一步結合商務、會展及文化功能，令香港成為服務大灣區居民面向全球的綜合體。

機管局亦表示，未來3年將在廣州、佛山等城市推動同類項目，並逐步引入人臉識別及行李直掛等智慧化服務，持續提升整體服務水平。

冠忠巴士集團行政總裁黃焯安透露，為配合高端旅客需要，有關候機樓至香港國際機場設有專屬轎車接駁服務，車程約1小時，由每日早上8時營運至晚上8時，票價為每人港幣180元或人民幣160元，供旅客拼車或預約乘搭。他表示，有信心隨着候機樓投入營運，將吸引更多深圳及周邊旅客選擇經香港機場出行，特別是國際航線乘客。

相關字詞﹕香港國際機場 機管局 高端城市候機樓

