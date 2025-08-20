慈正邨刺女倫常命案　五旬精神分裂母判無限期醫院令 (12:21)

被告楊樂英（現50歲）在聞判後，大叫「個個都恰我」並雙腿癱軟，需由女懲教人員帶返臨時囚室。控罪指，被告於2021年12月7日誤殺事主陳連琴。

法官郭啟安判刑指，被告生於內地，她1997年誕下事主，翌年誕下幼子，兩子女同母異父。被告與兒子的生父結婚後，與兩名子女先後取得居港權，後與丈夫離婚。被告2018年起任職保安，與上司發展戀人關係。案發時被告認為上司與事主發生性關係。

郭官引述辯方的求情，提及被告感到愧疚，餘生會為事主喪命而感覺心碎，被告亦認為她接受有規律治療後，病情已得到改善。辯方冀法庭判處監禁，指被告自2021年起還押，本案司法程序出現長時間延誤。

惟郭官指，法庭早前為被告索取兩份最新精神科報告，決定是否適合判醫院令。綜合兩份精神科報告，醫生認為被告雖然自覺有能力重投社會，但是被告的病識感低，導致她對病情控制弱及反覆病發，被告仍處於事主奪去她情人的幻覺中。郭官指出，報告顯示被告的精神狀況需要接受長期監管，故判無限期醫院令。

案情指，2021年12月6日凌晨約3時，鄰居聽到有女子大叫救命及走開，另一女子大叫「賤人」。另一鄰居聽到求救開門，發現裸體的事主身處走廊，並要求她報警，走廊有一灘血，其後持刀的被告從住所步出，鄰居受驚關門報警。

警方到場拘捕被告，被告語無倫次，並稱同事已與事主在一起，「佢想害死我個仔，有人詐騙呃晒我啲錢」。事主入院後被發現長約30厘米的切肉叉幾乎全插入腹部，翌日不治。驗屍報告顯示，事主死因是腹部刺傷，以及主動脈及下腔靜脈失血、腸缺血。