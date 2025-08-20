明報新聞網
即時港聞

房協漁映樓約600伙單位落成　原區安置受漁光村重建影響居民 (12:22)

屹立香港仔約60年的房協出租屋邨漁光村擬重建，房協稱，為配合第一期重建計劃而興建的同區石排灣道調遷項目「漁映樓」用作原區安置受重建影響居民，現已落成，共有27層，提供600個出租單位，受影響的漁光村居民由本月中起陸續辦理入伙手續。

漁映樓位於石排灣道，共有27層，提供600個出租單位，涵蓋一至二人、三至四人，五至七人單位戶型，並設有平台花園、兒童遊樂及長者康體設施和停車場等配套。房協稱，受漁光村第一期重建計劃影響的住戶可優先選擇調遷至漁映樓，並可獲發一筆過搬遷津貼及首4年租金減免安排。至於漁映樓剩餘單位會供房協轄下漁光村重建屋邨的受影響租戶申請調遷，包括觀塘花園大廈及九龍城真善美村。

房協總監（物業管理）潘源舫指，房協各個屋邨重建計劃正有序推進，妥善安置居民是房協規劃屋邨重建時的首要考慮，相信漁映樓充分展示房協「以人為本」的精神，盡量滿足重建戶原區安置的願望，讓居民在居住了大半生的熟悉社區延續多年的鄰里網絡和感情，並已委聘專責的社工服務隊全方位支援居民，協助他們順利調遷。他亦透露，第一期重建涉及順風樓、白沙樓及海港樓，預計於2034年完成。

房協又指，漁光村本來是協助安置香港仔漁港的居民從海上遷至岸上定居，為傳承漁光村意義，房協、漁光村居民及本地竹藝設計師戴倩兒特別製作5幅名為《漁光竹映》的畫作，並以中國傳統竹織手工藝編織而成，每幅畫分別象徵漁光村5座以漁港及大海元素命名的大廈，將會於漁映樓大堂展示。

另外，首戶入伙漁映樓的鄭太由住家艇「上岸」遷入漁光村逾三十載，現搬到漁映樓，她稱對原區安置感到欣慰，舊街坊亦能繼續見面聯誼，充滿歸屬感。

相關字詞﹕漁映樓 房協 重建 漁光村 編輯推介

