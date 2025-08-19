明報新聞網
即時港聞

政府飲用水招標風波｜ 政府就冒牌水已付2268元　另終止3份合約涉款逾200萬 (23:03)

政府物流署日前終止供應商「鑫鼎鑫商貿有限公司」為港島和部分離島政府辦公室提供樽裝飲用水合約，昨公布再終止三張與鑫鼎鑫負責人相關的化學品合約。物流署今回覆本報查詢表示，就樽裝水合約已支付2268元，不會再付款。另透露其餘三張終止合約詳情，承辦商為國洋企業(香港)有限公司和國洋企業有限公司，即鑫鼎鑫董事呂子聰持有的兩間公司，分別為物流署供應漂白粉、漂白水和漂丸，最新一份於本月1日批出。

物流署表示，已終止四張與鑫鼎鑫負責人有關聯的合約，其中兩張的承辦商為國洋企業有限公司，分別供應漂白水和漂丸，涉款為108萬元和23.6萬元；供應漂白水的合約期由去年8月底至明年2月底，供應漂丸的合約期則由本月1日至2028年7月底。另外一張為物流署供應漂白粉的合約，承辦商為國洋企業(香港)有限公司，涉款71.2萬元，合約期為去年8月底至明年8月底。

至於樽裝水事件，物流署表示，根據記錄，就是次合約支付2268港元予鑫鼎鑫，由於合約已終止，不會再支付任何款項，亦會在稍後全面檢討有關項目的招標規格後，透過公開招標揀選合適供應商為港島和部分離島政府辦公室供應樽裝飲用水。在新合約生效前，物流署已安排屈臣氏集團（香港）有限公司暫時供應樽裝飲用水，合約為期4個月，金額約710萬港元。

相關字詞﹕編輯推介 鑫鼎鑫 物流署 飲用水

