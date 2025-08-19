政府飲用水招標風波｜ 政府就冒牌水已付2268元　另終止3份合約涉款逾200萬 (23:03)

物流署表示，已終止四張與鑫鼎鑫負責人有關聯的合約，其中兩張的承辦商為國洋企業有限公司，分別供應漂白水和漂丸，涉款為108萬元和23.6萬元；供應漂白水的合約期由去年8月底至明年2月底，供應漂丸的合約期則由本月1日至2028年7月底。另外一張為物流署供應漂白粉的合約，承辦商為國洋企業(香港)有限公司，涉款71.2萬元，合約期為去年8月底至明年8月底。

至於樽裝水事件，物流署表示，根據記錄，就是次合約支付2268港元予鑫鼎鑫，由於合約已終止，不會再支付任何款項，亦會在稍後全面檢討有關項目的招標規格後，透過公開招標揀選合適供應商為港島和部分離島政府辦公室供應樽裝飲用水。在新合約生效前，物流署已安排屈臣氏集團（香港）有限公司暫時供應樽裝飲用水，合約為期4個月，金額約710萬港元。