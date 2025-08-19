黎智英案｜控方結案指黎智英透過Mark Simon串連黎智英與「重光團隊」、海外政客推動制裁 (19:02)

控方副刑事檢控專員周天行陳辭指，《港區國安法》實施前，黎跟Mark Simon、陳梓華、李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸、英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）、英國金融家布勞德（Bill Browder），以及日本眾議院議員山尾志櫻里之間達成協議，尋求制裁、封鎖或其他敵對行動。

周天行表示，上述協議於2019年8月、涉案眾籌登報計劃「G攬眾籌」發起時訂立，提到「G攬」提出尋求制裁等訴求，而黎曾就此計劃墊支350萬港元登報費。周說，若法庭不接納協議於2019年8月訂立，該協議最遲於2020年1月，黎智英、陳梓華和劉祖廸在台灣見面時形成。周重申，黎曾在該會面提出「支爆」和「國際游說4階段」。

另一方面，今日較早時，周天行指出，辯方於書面結案陳辭選擇性挑選對其有利的部分、引用的證供碎片化，犯上「cherry-picking（採櫻桃謬誤）」。周舉例，辯方在書面陳辭指，時任《蘋果》社長張劍虹確認《港區國安法》訂立後，《蘋果》的整體政策是不觸犯《國安法》；惟張劍虹也曾澄清，《蘋果》無書面政策或指示，指明員工不應違法，張的證供更顯示，《國安法》後《蘋果》編採政策不變。

周天行舉出部分例子後，辯方資深大律師彭耀鴻指出，根據刑事法典籍《Archbold Hong Kong》，控方不被允許在口頭結案陳辭階段，回應辯方就事實議題的分析，冀周勿再就此陳辭。周說，若辯方錯引證供，他必須告知法庭。審訊明續。

