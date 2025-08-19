西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案　自辯稱可「兩三分鐘」判斷病人是否適合打針 (18:08)

蔡淑梅今作供交代其從醫、開診所、為病人注射新冠疫苗的背景，並交代案發時對疫苗的看法。蔡表示，一向對疫苗有保留，因為注射疫苗屬於入侵性醫療程序，若不能充分掌握成份，難以料到對免疫系統等風險，但她不反對疫苗，亦不會左右病人是否注射疫苗的決定，因為後果都只會由病人承擔。

她表示，2022年3月時，有病人向她諮詢對注射疫苗的意見，表示「好驚打針、唔想打針」，到同年6、7月開始湧來很多人，「唔知邊度來」，到後期甚至要派籌，最多每天200張。

蔡淑梅解釋，病人若向她尋求「疫苗諮詢」，她會評估其身體疾病、心理及精神反應，是否對疫苗有「恐懼」（phobia），即是會做出不尋常行為去刻意逃避，並會影響日常生活。她相信疫苗恐懼是真實的醫學理由，並根據政府「暫擬指引」發出所有1.4萬張免針紙，絕無任何不誠實意圖。辯方又呈上蔡收到的病人感謝信及蔡，蔡對發免針紙令病人開心表示「感恩，是行醫生涯的高峯」。

控方高級檢控官吳加悅下午開始盤問蔡淑梅，蔡交代與丈夫的財務安排、使用紙本病歷及診所管理系統的情況等。蔡表示，2022年4月與丈夫開設citibank的聯名户口，是因為怕麻煩。她平日完成一天診症後，就會將所收現金交丈夫處理，開聯名户口可便利丈夫，不影響報稅時準確申報診所收支。