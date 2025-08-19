明報新聞網
即時港聞

毒品案罪成青年另涉串謀製汽油彈掟警　判囚4年　與另案刑期分期執行 (17:08)

正就販毒案服刑的20歲青年，另涉2020年3月與友人策劃製作汽油彈，在悼念周梓樂的集會後燒毁警車，經審訊裁定一項串謀縱火罪成。他今（19日）於區域法院判囚4年，其中兩年刑期與販毒案分期執行。法官表示，被告的角色不只是前線步兵，更是中游策劃者和推手，負責招兵買馬。法官斥他心腸歹毒，利用行動助長「暴徒」氣焰，旨在火上加油。

被告施瀚荣（現20歲，案發時15歲）涉2020年11月販運毒品，早前在高院判囚12年10個月，今就汽油彈案在區院判刑。暫委法官蘇文隆表示，被告與友人黎明耀協議在周梓樂集會完結時，在觀塘海濱對警車丟汽油彈，此等縱火行為一般判囚4年以上。

蘇官表示，被告不但想投擲普通汽油彈，更製作殺傷力更大的特強汽油彈，例如黎明耀在WhatsApp信息表明「爆嗰下火球起碼都兩層樓高」，被告回覆「正常爆炸力都勁啲」。蘇官斥兩人心腸歹毒險惡，將量刑提升至4年半監禁。蘇官進一步指，案發時香港經歷多區暴動，被告和黎的行動旨在破壞社會，在當時社會背景下罪責更深，遂加刑至5年。

蘇官續指，被告擔任策劃者角色，他打算分發上萬元報酬、招攬隊員及相若站崗探路，屬有計劃傷害警員身體和生命。蘇官表示，黎明耀提及機動部隊（PTU）的制服不能防火，可見他們「志不在警車，而是傷害警員」，而案發地點由將軍澳轉到觀塘海濱，目的正是造成更大破壞，遂加刑至6年。不過，蘇官考慮計劃無實質進行，亦無警員受傷，加上被告為警方解鎖手機，減刑至4年半。

蘇官判刑指，被告案發時極年輕，曾因另案判入感化院受訓，但他無珍惜機會改過，考慮整體背景進一步減刑，下令判囚4年。蘇官指，被告在販毒案刑期超過10年，若要全數執行兩案刑期，或顯得過分嚴苛，因此下令本案4年刑期，其中兩年與販毒案分期執行。

【案件編號：DCCC 927/23】

