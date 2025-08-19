反恐二案官續引導陪審團　解釋「共謀者原則」 (17:10)

陳官引導陪審團指，一般情況下，個別被告是毋須為其他被告的言行負責，惟當有獨立證據令陪審團肯定個別被告參與涉案串謀，便可在「共謀者原則」下引用其他被告發出的Tg信息來指證該名被告。

案中首7名被告疑涉及串謀，陳官總結控方就7人提出的獨立證據。首被告何卓為租用宏創坊503室，該單位與次被告李嘉濱租用的1008室，均藏有TATP等炸藥。何曾經在巴域街休憩處與另外6名被告開會，而何被捕後，手機內被擷取與爆炸有關的影片及他購買硫磺的照片；在明愛醫院事件當日，閉路電視攝錄李身處現場。李被攝錄曾將一個行李箱搬進單位，警方事後在該行李箱搜出大量炸藥原材料。

陳官續指，第三被告吳子樂及第六被告張琸淇有出入涉案單位。警方在503室內拘捕兩人，張的手機內信息顯示當時她與男友在單位內候命；第四被告張家俊家中被搜出引線匣，警方亦在張的電腦擷取「墓碑炸彈」設計圖；第五被告楊怡斯在羅湖站車廂事件當日，由住所前往羅湖口岸，未過境便返回羅湖站往九龍方向月台；第七被告何培欣協助何處理硫磺。

至於沒涉及串謀的第八被告周皓文，他獨自被控「企圖製造炸藥」罪。陳官就該罪的控罪元素作出引導，指當任何人製造爆炸品而未能證明有合法目的，即屬違法。陪審團就本案毋須考慮有否合法目的，而是考慮控方能否證明周的犯罪意圖。另外，「企圖」指行為超出預備階段，若陪審團認為周的行為停留在預備階段，則未能構成罪行。