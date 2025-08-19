內地科企強腦科技研發腦機接口技術　冀助殘疾人士康復 (16:31)

強腦科技稱公司致力在大腦和外部設備之間建立信號傳送通路，透過腦機接口技術為殘疾人康復、孤獨症等腦疾病提供解決方案，現於浙江為部分殘疾人「體驗官」免費安裝智能義肢。來自廣東湛江的智能膝關節體驗官林韻表示，他約在13歲時助家人務農時觸及高壓電線，失去右腿，其後曾嘗試國內外研發的多款機械義肢，惟效果未如理想——他指自己的舊義肢很「跛」，行走速度慢且步態奇怪，即使穿長褲仍會引來異樣目光，另外舊義肢還會時常導致他跌倒，形容為殘疾人士帶來巨大的心理打擊，是「二次損傷」。

談及現時使用，林指出，強腦仿生腿能容許採用雙腿交替行走方式，穿長褲行走在街道，極少人注意到他是殘疾人士，強調能幫助殘障人士找回了未殘疾時的生活狀態和自信。林韻續指，他早前報名參加成為強腦仿生腿「體驗官」，並參與了下肢部分的研究，曾在研發過程中從使用者角度就義肢安全性提出建議，又指現時仿生腿仍有很多進步空間，冀前來參觀的學生有人能受到啟發投身智能義肢開發。

強腦科技戰略生態合作和香港業務負責人譚剛向本報表示，技術核心突破在於實現了高精度、可大規模應用的非侵入式腦機接口，除殘疾人康復領域，強腦也將技術突破應用到腦疾病康復與腦健康管理，舉例研發了面向孤獨症兒童、注意力問題以及中老年認知障礙人群的康復系統等，冀為不同群體提供個性化的干預。他亦強調，非侵入式腦機科技能幫助部分人恢復身體機能，希望可為他們創造平等生活的機會，令其能重新融入社會。