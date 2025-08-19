反黑組警長及警員越權索閉路電視錄像案　兩名被告不服上訴　即日駁回 (15:30)

時任警署警長沈志明及警員楊卓麟已服刑完畢，今日由資深大律師黃福鑫代表提出上訴。上訴方表示，上級指示兩名被告蒐集前坐館受傷的情報，防止有人油尖旺區「覆桌」報仇，原審裁判官劉綺雲錯誤裁定兩人索取閉路電視片段，與執行上級指令無關。上訴方稱，上級曾吩咐兩人將工作保密，毋須讓其他分區的警員知道，所以兩人沒有用真實身分向大廈保安索取片段，以免違反保密指令。

上訴方續指，本案檢控基礎是兩名被告濫用權力，刻意使用假警員編號、虛構的「秀茂坪東九龍區」警區和偽造手令文件掩飾身分，惟上級無明確指示兩人不准越區查案，前往其他地區索取片段。上訴方提及，兩人在油尖警區的內部紀錄如實交代前往九龍灣的行蹤，顯然旨在蒐集情報，不涉故意隱瞞，質疑裁判官無全盤考慮證據。

暫委法官姚勳智裁決指，上級無指示兩名被告查看傷人案的閉路電視片段，兩人無匯報調查工作，亦無向上司交出片段的USB記憶棒，上級明顯不會接納兩人以欺騙手法蒐證。就上訴方指出，若兩人向保安表明真實身分，會違反保密指令，姚官反駁他們使用虛假身分和文件行事，更容易惹人懷疑，「根本不是保密，而是主動作出欺騙行為」。

姚官指，裁判官裁定被告必然知道，無授權之下索取片段與「收風」任務無關，進而裁定被告出於個人原因和目的行事，原審分析及推論無不妥之處。姚官指，上訴方投訴裁判官著墨被告動機，但裁決重點是被告越權蒐證，加上被告無自辯解釋，難以證明索取片段是執行警務，遂駁回上訴。