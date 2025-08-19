明報新聞網
即時港聞

施俊輝：新學年推合規私校名冊　冀開學巡查首月內先處理「高危學校」 (15:51)

近期本地部分私立中學被指違規與第三方機構合作，包括「借殼辦學」等掀起爭議。局方昨（18日）表示，將推出私校辦學實務守則，同時於新學年設合規私校名冊。署理教育局長施俊輝解釋，局方是希望透過名冊增加資訊透明度，讓新來港的家長更容易辨識質素較好的學校。

施俊輝今（19日）於港台節目《千禧年代》強調，全港絕大部分學校均符合辦學要求，包括學校管治、與持份者保持溝通等。惟過往外地家長來港後，或未能及時了解本地的教育制度及學校的資訊，導致他們或較易誤信一些中介所提供的錯誤資訊；因此，局方為增加資訊透明度，有意新增制訂私校辦學實務守則及名冊，當學校符合守則內要求，並獲局方巡查及認可，即會被納入名冊供家長參考。

教育局長蔡若蓮昨表示，局方亦將成立突擊巡查小隊，於9月起展開兩輪針對曾被投訴，或曾存在營運、財政或收生困難的「較高危學校」,希望在開學第一個月內先處理所有「高危學校」，例如曾在營運、財政或收生有困難的學校，之後會繼續不定期的突擊巡查，期望看到學校的實際運作，確保是合規合法。。施俊輝表示，未來將在不通知、不定期突擊其他學校，從而了解真實情況，包括學生的入學途徑，以確保學校的教學質素及運作符合政府要求。他又強調，即使學校獲發牌，局方仍對學校要求很高，當學校被政府巡查後達標，方會將其納入合規私校名冊。

 

 


 

 

相關字詞﹕借殼辦學 施俊輝 編輯推介

