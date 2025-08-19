明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜控方結案指黎智英明知受美國官員關注　藉機尋求外國制裁 (15:00)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（19日）續在西九龍裁判法院結案陳辭，控方以助手Mark Simon和外媒主持向黎發出的信息為例，指黎於涉案時段知悉美國高級官員關注自己。法官李運騰質疑，「一堆又一堆的傳聞證供不會為你提供事實基礎，100個人說相同的話，就等於是事實嗎？」法官杜麗冰澄清，不管是否事實，控方的意思是這些例子可作為背景資料，顯示黎的認知，控方同意。

控方副刑事檢控專員周天行指，黎智英利用媒體訪問尋求制裁、封鎖或敵對行動，又提到Mark Simon曾對黎說，時任美國副總統彭斯等人閱讀過黎發佈於《華爾街日報》的文章，認為黎得悉美國高級官員一直關注他和其公開聲明。

法官李運騰指出，控方不依賴共謀者原則，如何肯定黎知道自己受美國官員關注，又問這是否屬傳聞證供。控方稱，《霍士財經網》主持Maria Bartiromo亦曾發信息予黎告知有關情況。李官則指對方無在庭上作供。

就控方昨日提到，黎在《國安法》實施後有4類方法尋求制裁和敵對行動，包括直接提倡、要求取消香港特殊地位、提議科技禁運和以人權議題作為貿易談判條件。李官表示不解為何最後一者屬其中之一。控方解釋，談判應圍繞雙方貿易，而非其他事宜，任何條款最終或影響內地經濟。李官聞言表示，「你的範圍似乎很廣」，舉例某人因對方不是自己朋友而不跟他做貿易，這也非貿易問題，也是封鎖的一種？控方稱應視乎實際情況理解。

控方歸納證供時形容，黎智英透過精心設計，刻意描繪中國和香港的「錯處」，製造假象，讓外部勢力對中港實施制裁。法官李運騰說，「明顯地第一被告（黎）不是中共的朋友」，但控方是否需要確立，黎知悉自己刻意製造「假象」？控方說不用。李官再問，控方是否認為，黎可透過稱呼中共為「世界的敵人」，意味中共需要受懲罰，藉此間接尋求制裁等行動？控方同意。

就串謀發布煽動刊物罪，控方稱涉案刊物屬不公允、不合理的攻擊，亦無就談及的議題提供解決方案。杜官舉例，若就「水的問題」(water problem）撰寫批判性文章，是否需要提供解決方案？控方認為不必，惟根據法例，提出「補救方法」可構成辯解。李官打趣到，有涉案文章提出撤回《逃犯條例》，「不就是解決方案的一種嗎？」。控方回應，串謀延續至2021年6月。

相關字詞﹕黎智英案 港區國安法 蘋果日報 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞