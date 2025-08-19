黎智英案｜控方結案指黎智英明知受美國官員關注　藉機尋求外國制裁 (15:00)

控方副刑事檢控專員周天行指，黎智英利用媒體訪問尋求制裁、封鎖或敵對行動，又提到Mark Simon曾對黎說，時任美國副總統彭斯等人閱讀過黎發佈於《華爾街日報》的文章，認為黎得悉美國高級官員一直關注他和其公開聲明。

法官李運騰指出，控方不依賴共謀者原則，如何肯定黎知道自己受美國官員關注，又問這是否屬傳聞證供。控方稱，《霍士財經網》主持Maria Bartiromo亦曾發信息予黎告知有關情況。李官則指對方無在庭上作供。

就控方昨日提到，黎在《國安法》實施後有4類方法尋求制裁和敵對行動，包括直接提倡、要求取消香港特殊地位、提議科技禁運和以人權議題作為貿易談判條件。李官表示不解為何最後一者屬其中之一。控方解釋，談判應圍繞雙方貿易，而非其他事宜，任何條款最終或影響內地經濟。李官聞言表示，「你的範圍似乎很廣」，舉例某人因對方不是自己朋友而不跟他做貿易，這也非貿易問題，也是封鎖的一種？控方稱應視乎實際情況理解。

控方歸納證供時形容，黎智英透過精心設計，刻意描繪中國和香港的「錯處」，製造假象，讓外部勢力對中港實施制裁。法官李運騰說，「明顯地第一被告（黎）不是中共的朋友」，但控方是否需要確立，黎知悉自己刻意製造「假象」？控方說不用。李官再問，控方是否認為，黎可透過稱呼中共為「世界的敵人」，意味中共需要受懲罰，藉此間接尋求制裁等行動？控方同意。

就串謀發布煽動刊物罪，控方稱涉案刊物屬不公允、不合理的攻擊，亦無就談及的議題提供解決方案。杜官舉例，若就「水的問題」(water problem）撰寫批判性文章，是否需要提供解決方案？控方認為不必，惟根據法例，提出「補救方法」可構成辯解。李官打趣到，有涉案文章提出撤回《逃犯條例》，「不就是解決方案的一種嗎？」。控方回應，串謀延續至2021年6月。