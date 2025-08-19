政府飲用水招標風波｜物流公司：經內地人介紹與「鑫鼎鑫」合作　未簽合同先送水　憂無法收回約70萬運費 (13:15)

劉表示，事前不知涉「冒牌水」，初頭知道是政府合約，墊資投入人手與設備，「好無奈，明明我哋係受害者，（傳媒報道）講到我哋幫兇咁。」

「易通安達物流」負責人張先生。（鄧宗弘攝）

另一名負責人表示，公司為今次項目抽調現有人手及資源配合，應收款項為60至70萬，原定8月15日結算，至今未收款。「我哋都係受害者，對我哋聲譽影響好大好大，我們不單只係做運水，我哋都做好多項目，30、40萬車。如果我哋知道就唔幫佢運輸，我都驚收唔到錢。」

稱從觀音山出貨 只見過鑫鼎鑫董事一次

劉稱本周日有警員到元朗倉庫調查，他向記者展示口供紙，指7月7日收到報關公司「深圳市齊運」姓蔡負責人介紹，指欲洽談一宗中港運輸業務生意，翌日於深圳見面磋商細節及報價，擬定於東莞觀音山地址取貨，並運貨來港配送。他表示，事前不認識鑫鼎鑫相關人士，雙方曾見面一次，當時鑫鼎鑫的董事呂子聰及其妻及另一人，加上蔡姓報關公司負責人在場。

物流公司稱經報關公司的內地負責人介紹一宗中港運輸業務生意，擬定於東莞觀音山地址取貨，並運貨來港配送。事前不認識鑫鼎鑫相關人士，雙方曾見面一次。（鄧宗弘攝）

劉表示，雙方7月13日決定於7月18日從東莞運水來港，7月15日易通安達與鑫鼎鑫開設微信群組聯繫，易通安達將提供元朗倉向港島及離島配送，港島每樽收費14.5元、離島每樽收35元，每月15日結算，鑫鼎鑫原需於本月15日付款。

劉指，他們於7月22日首度於觀音山運水來港，一個月送了逾3萬樽，惟未簽任何合同。根據劉提供的報關單，發貨人是觀音山，境外收貨人是鑫鼎鑫，報關公司是深圳市齊運。

劉稱，事後曾問鑫鼎鑫其他聯絡人，對方亦無法回覆何時可付款。另一負責人劉先生稱，現時最大問題為如何安置為項目聘請的新員工、設備如何變現運用、如何收款，以及向其他客戶澄清。