政府飲用水招標風波｜鑫鼎鑫董事呂子聰被控欺詐罪　還押候訊 (12:08)

61歲被告呂子聰，報稱商人，辯方有提出保釋申請，控方反對，張官聽取控辯雙方陳辭後，拒絕被告的保釋申請。被告保留8日的保釋覆核，並於8月27日再處理其保釋申請。

控罪指被告於2025年4月25日，在香港意圖欺詐並藉作欺騙，即向香港特別行政區政府轄下政府物流服務署的人員虛假地表示，即就「向多個政府部門供應瓶裝飲用水」投標所提交的資料及證明文件均屬真實、完整及準確，虛假聲稱其公司「鑫鼎鑫商貿有限公司」向各政府部門供應由「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」生產的瓶裝飲用水，並藉此意圖中標；而誘使政府物流服務署作出作為，即向「鑫鼎鑫商貿有限公司」批出價值52,940,000港元的標書，而導致「鑫鼎鑫商貿有限公司」獲得利益，即得到價值52,940,000港元的標書。