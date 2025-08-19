明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府飲用水招標風波｜鑫鼎鑫董事呂子聰被控欺詐罪　還押候訊 (12:08)

物流署日前終止由「鑫鼎鑫」向港島及部分離島辦公室供應樽裝水的合約。涉事的61歲公司股東兼董事日前被捕，今日（19日）於東區裁判法院提堂，被控一項欺詐罪，暫毋須答辯 。控方申請將案件押後，待進一步調查，包括與飲用水實際生產商作追查、檢驗偽冒牌子的飲用水與真正牌子的分別、及檢驗被告辦公室電腦等，獲署理主任裁判官張志偉批准，將案件押後11月11日再訊。

61歲被告呂子聰，報稱商人，辯方有提出保釋申請，控方反對，張官聽取控辯雙方陳辭後，拒絕被告的保釋申請。被告保留8日的保釋覆核，並於8月27日再處理其保釋申請。

控罪指被告於2025年4月25日，在香港意圖欺詐並藉作欺騙，即向香港特別行政區政府轄下政府物流服務署的人員虛假地表示，即就「向多個政府部門供應瓶裝飲用水」投標所提交的資料及證明文件均屬真實、完整及準確，虛假聲稱其公司「鑫鼎鑫商貿有限公司」向各政府部門供應由「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」生產的瓶裝飲用水，並藉此意圖中標；而誘使政府物流服務署作出作為，即向「鑫鼎鑫商貿有限公司」批出價值52,940,000港元的標書，而導致「鑫鼎鑫商貿有限公司」獲得利益，即得到價值52,940,000港元的標書。

相關字詞﹕政府飲用水 鑫鼎鑫 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞