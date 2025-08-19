明報新聞網
即時港聞

消委會指遙距醫療監管不足　促政府與醫療機構制訂全面指引 (12:04)

近年遙距醫療愈趨普及，消費者委員會今（19日）發表研究報告指，新冠疲情爆發後，不少中西醫開始提供遙距醫療服務，但當中存在多項問題，包括監管框架分散、服務提供者的法律責任不明確，以及保險保障範圍不確定等。消委會建議，政府應與專業醫療機構合作，制訂全面的指引供持份者參考，以保障各方權益。

消委會於去年5月起，以問卷訪問840名消費者、833名中西醫及14個遙距醫療服務提供者；同時檢視19個遙距醫療服務提供者的官方網站、宣傳資料等，發表《信任與創新：提升遙距醫療管治》研究報告。當中發現，大多數中西醫均在新冠疫情爆發後，開始提供遙距醫療服務，當中逾七成（73.7%）疫後仍有提供相關服務；其中有使用過遙距醫療服務的消費者，逾七成（73%）使用過不止一次此類服務，大多希望處理感冒或咳嗽問題。

消委會表示，遙距醫療服務會涉及不同持份者，例如私營醫療機構、遙距醫療服務平台、中西醫、藥劑師及送貨員等；但目前除私營醫療機構及中西醫外，其他服務提供者均在監管以外。調查又發現，4個被檢視的商家雖會簽發醫生紙及提供處方藥物，但仍聲稱所提供的服務不應被視為診斷或治療；有8個則透過條款，迴避消費者可能因使用服務而致損失時的法律責任。

資訊不清　回答含糊

消委會又指，目前遙距醫療服務平台資訊不清晰，導致出現保險保障範圍不確定等問題。調查顯示，被檢視的商家中，有10個未有清楚列明消費者的保險是否涵蓋遙距醫療服務，要求消費者自行向保險公司查詢。消委會又舉例，曾有投訴個案致電診所，查詢相關服務可否以醫療卡結帳，但職員回答含糊，直至消費者結帳時才知醫療卡未有涵蓋服務。另外，大部分商家對收費或退款機制均無統一標準，甚至未有提供相關資料，消費者選用服務時或感混亂。

調查又顯示，目前消費者及中西醫最常以WhatsApp遙距醫療，惟分別逾四成受訪者均憂慮使用通訊工具時，診症過程可能被追蹤及監視，另有近三成（29.9%）消費者亦擔心平台收集過多個人及付款的資料。

消委會指，幾乎所有受訪中西醫（99.5%）均認為遙距醫療服務需要改善，當中逾六成 （66.5%）中西醫更認為加強遙距醫療相關指引，有助釐清各方責任及保障雙方權益。消委會認為，政府可與專業醫療機構合作，了解醫療專業人員在提供遙距醫療服務的經驗和憂慮，從而為中西醫及其他醫療專業人員提供更詳細的指引，包括服務的臨牀標準、提供者的義務和法律責任等。政府亦可鼓勵遙距醫療平台及通訊工具建立自願認證機制，以及組織建立「白名單」，列出符合標準及要求的遙距醫療平台及通訊工具，以便利及保障消費者。

