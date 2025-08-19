「35+」案被告袁嘉蔚刑滿獲釋 (07:35)

現年31歲的袁嘉蔚，在還押期間與同案被告馮達浚結婚。辯方去年求情時指，袁在本案參與程度甚低，而當時已積極更生，期望可盡快出獄並展開新生活。法官認為她在案中屬積極參與，以7年監禁為量刑起點，但接納她有可能誤以為初選合法，另考慮服務社會年期不長，共減刑5個月；加上認罪扣減3分1刑期，最終袁被判囚4年3個月。

有「田灣女孩」之稱的袁嘉蔚，2019年區議會擊敗連任四屆、香港島各界聯合會的陳富明，當選南區區議會（田灣）議員。翌年，警方以疫情為由拒批前支聯會的集會申請。到維園出席六四晚會的袁嘉蔚，連同黃之鋒、岑敖暉及梁凱晴承認「明知而參與未經批准集結」罪，分別判囚4至10個月；袁因此喪失擔任區議員資格。

該案45人去年11月被判「串謀顛覆國家政權」罪成，分別被判囚4年兩個月至10年。首兩批刑滿被告今年4月及5月先後出獄，包括前立法會議員毛孟靜及民陣前召集人岑子杰等。至於網媒「加山傳播」創辦人、即袁嘉蔚的丈夫馮達浚等，則是第三批上月刑滿出獄的被告。