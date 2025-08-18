明報新聞網
即時港聞

黎智英案　控方結案指黎利用《蘋果日報》鼓勵市民上街　尋求外國制裁意思「堅定不移」 (18:57)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案今（18日）午續審，控方繼續結案陳辭，指黎智英利用《蘋果》作為其平台達到其目的，最早於2019年4月便向《蘋果》高層表示，《蘋果》可作為鼓勵市民上街及爭取外國關注的平台，及後黎又與不同外國人士合作，有「堅定不移」的意圖(unwavering intent)尋求外國實施制裁。

控方副刑事檢控專員周天行指，黎智英在案發時段與不同外國人物，包括美國前駐港總領事James Cunningham、美國前副國防部長Paul Wolfowitz、時任美國國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel、時任美國企業研究院高級研究員John Bolton等有長期聯繫。其中在2019年7月和10月，黎兩度赴美，並在2020年7月向法庭隱瞞其希望更改保釋條件的目的，是為再度赴美作準備。黎亦提倡應將人權議題聯繫貿易和金融、應實施科技禁運等。

除個人行為，控方指黎智英利用《蘋果》作平台實行其主張，161則涉案煽動刊物中，有31則尋求制裁，黎是《蘋果》東主，佔最大股份比例，曾是集團主席和非執董，他作供亦承認曾借款予集團，以支持其繼續營運。

就牽涉《蘋果》的發布煽動刊罪和勾結罪，控方指，兩項控罪的協議最早於2019年4月形成，前《蘋果》社長張劍虹供稱，於2019年3至4月，黎向高層表示，《蘋果》可作為鼓勵市民上街及爭取外國關注的平台，黎在同一時段又對民主黨創黨主席李柱銘稱，當時是到華盛頓游說的好時機。控方稱，若法庭不認同有關說法，則協議最遲於2020年5月、即《蘋果》發起「一人一信救香港」行動時形成。案件明續。

