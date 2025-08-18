遵理短片稱科大獲批建設第三間醫學院　其後刪除　醫衛局：消息不實 (19:15)

小紅書帳戶「DSE遵理國際教育升學諮詢 」日前發布短片，片中遵理集團創辦人、精英匯集團主席梁賀琪稱獲「可靠消息」，政府將於9月17日宣布科大將成為本港第三間醫學院，並選址北部都會區，提供3000個牀位。醫衛局今午發稿澄清消息無事實根據，指出工作組一直透過新聞公報向公眾公布最新進展，並會繼續以嚴謹、公正和專業的態度全速推進評核工作。

短片中亦展示梁賀琪與科大副校長吳宏偉「同框」片段，梁引述吳宏偉表示，音樂系畢業的學生也可申請進入「科大醫學院」。科大回覆說，已正式向該機構發出聲明，指出該短片內容存在不實及誤導的陳述，又說短片中展示的部分照片取自校方早前與大灣區香港女企業家總會嘉賓的交流活動，惟相關內容純屬該機構自行編造，與事實嚴重不符。

科大亦表示，網上流傳的相關猜測毫無事實根據，公眾不應輕信。對於任何機構或個人未經許可擅用科大名號、圖像或散佈不實資訊的行為，科大稱保留一切追究權利，「堅決維護院校聲譽及公眾知情權」。