海皇粥店沙田店被指欠租及雜費逾380萬　業主入稟追討 (18:13)

原告為The World Realty Limited、All Best Wishes Limited、Him Fook Company Limited及Chee Sheung Industry & Godown Company Limited。被告為蔡汪浩和蕭楚基；涉案舖位位於沙田好運中心3樓3093及3094號鋪。

入稟狀指，原告為上述業主，與海皇國際有限公司（下稱海皇國際）簽訂為期3年租約，由2023年2月承租至2026年2月，每月租金為21萬元，另加管理費、冷氣費、差餉及推廣費等。兩名被告為租約擔保人，他們均為海皇國際的董事。

惟海皇國際於2024年2月起拖欠管埋費和冷氣費，並於同年3月起拖欠租金。該分店於今年4月底結業及交吉，惟原告進入舖位後，發現它非處於良好、清潔的可租用狀况。原告為減輕損失，今年6月開始將鋪位以20萬元租予新租客，另給予兩個月免租期。

原告指出，被拖欠的租金、管理費、冷氣費及相關利息，合共逾380萬元。此外，因海皇國際違反租約，故在新租客承租前及免租期間損失需由被告承擔，合共逾100萬元。原告向被告追討款項合共約480萬元。