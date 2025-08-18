明報新聞網
即時港聞

銷售員落藥迷暈3名女同事罪成候判　官稱案件嚴重明言可判監 (17:57)

一名直銷公司銷售員涉嫌趁不同的女同事或下屬在他家中留宿時，落藥迷暈對方。該名銷售員否認3項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品」罪名，今（18日）在區域法院裁定全部控罪成立，還押至9月23日判刑。法官斥被告違反事主信任，即使無證據顯示被告落藥後的行為，事件非常嚴重，或致女性對人失去信任，可判監禁式刑罰。

被告潘迪偉（43歲）被控於2013至2014年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向3名事主施用催眠藥，意圖使3人受損害、精神受創或惱怒。法官練錦鴻綜合證供指，3人和被告任職同一間直銷公司，甚少提防被告，她們獨處時飲下被告提供的飲品，導致頭暈不適。

練官裁決指出，3人的經歷有相似之處，不可能以意外或巧合解釋，亦無證據令法庭懷疑她們合謀作偽證，基於私人恩怨頂證被告。練官續指，案中無證據顯示被告添加物品的化學成分，但從事主飲用後反應相似，法庭可作唯一合理推論是被告在飲料加入物品，令她們不省人事。

控方審訊時呈上被告與生意伙伴的對話錄音，被告坦承犯錯並跪求原諒。練官表示，該生意伙伴在直銷圈子有「大老師」之稱，地位近乎精神領袖，與被告所屬公司合作緊密；他暗示被告從實招來，讓事主考慮會否報警，意味若被告承認指控，可以留在直銷公司工作。練官認為，控方未能在亳無合理疑點下證明被告自願供述，故不接納用錄音定罪。

