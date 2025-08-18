藥倍安心爭議持續　資優教育學苑完成調查指屬學生原創無違規　質疑AI Health Studio「由零開始」製作之說「值得商榷」 (17:54)

資優教育學苑6月就事件展開調查，包括向相關人士及機構蒐集資料，以檢視資料的真確性、有關比賽的準則及過程。結果顯示，涉事女生早於2023年10⽉向⽼師提出作品概念；至去年1月及2月，她分別向「第26屆香港青少年創新科技大賽」及「少年警訊創新科技大賽 2023-24」遞交作品，其間學生提交22頁簡報，涵蓋問題分析、原理、立論、個案例子、應用程式須具備的功能及建議解決方案等。因此學苑接納Medisafe為該學生原創概念。

學苑又向比賽主辦方了解評審準則，當中引述日內瓦國際發明展聯絡人回覆，指日內瓦國際發明展首要著重作品的原創性及創意，稱當日該同學在日內瓦參賽時，向評委展示了她的創意概念，並輔以一套自行開發的原型程式進行說明；基於創意和原型，該女學生獲得了銀獎，而當時該同學並未採用任何所謂的專業系統做展示。學苑稱，尊重及同意該聯絡人的判斷，重申如發現違規情況，定必嚴肅處理，並向主辦方報備。

早前AI Health Studio發聲明，指Medisafe由潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，公司團隊「從零開始製作」。學苑指，家長及該公司接觸的時間屬女生向兩項賽事遞交作品之後，雙方以作品資料，包括設計理念及操作原理等資料為基礎，展開商討⼯作的方向。 對於該美國科技公司提到其作品「完全從零開始」，形容「其說法值得商榷」。至於學生作品與商業產品的關聯，學苑稱難以界定其父母與AI Health Studio之間的商業活動，與學生於日內⽡國際發明展所遞交的作品有直接關係。

至於Medisafe被指侵犯病人私隱，學苑表示，該學⽣在參賽時遞交的⽂字報告已註明資料僅為「模擬病⼈」（simulated patients）數據，惟在部分展示品存在令⼈誤會的⽤詞，已提醒該學生留意及改善情況；藥物數據方面，學苑指，據所得資料及該藥物數據庫澄清，該藥物數據可用於「非商業用途」，因此未有違反當時的使⽤條款。

學苑續稱，事件在過去兩個月對涉事學生及家長，甚至最初對事件提出質疑的人士，均承受著網絡上超乎理性的意⾒、謾罵，以⾄⼈⾝攻擊，盼各界可停止相關⾏為，回歸理性，以冷靜和平的⽅式討論事情。學苑又建議，本地比賽機構在未來需強調、再三提醒及要求參賽者，須留意各項使用人工智能及數據的道德原則，包括需妥善申報任何涉及專業技術及第三方意見的情況。

鄭曦琳於社交平台threads上重申，對於所有比賽，包括「少年創科達人大獎」，「經對比發現涉事學生遞交的是由AI Health Studio開發的程式，重申AI Health Studio已聲稱該學生於日內瓦國際發明展所展示的是該公司的程式，並非「同學輔以一套自行開發的原型程式進行說明」。