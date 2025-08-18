明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

藥倍安心爭議持續　資優教育學苑完成調查指屬學生原創無違規　質疑AI Health Studio「由零開始」製作之說「值得商榷」 (17:54)

肝癌權威潘冬平醫生的女兒研發並奪得多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，今年6月捲入原創爭議和侵犯病人私隱風波。有份參與甄選及訓練學生參賽的香港資優教育學苑早前就事件展開調查，今（18日）列出事件時間線並指出Medisafe屬學生原創。跟進事件的Google DeepMind開源專案學生研究員鄭曦琳則認為，在所有比賽中，Medisafe均為AI Health Studio開發的程式。

資優教育學苑6月就事件展開調查，包括向相關人士及機構蒐集資料，以檢視資料的真確性、有關比賽的準則及過程。結果顯示，涉事女生早於2023年10⽉向⽼師提出作品概念；至去年1月及2月，她分別向「第26屆香港青少年創新科技大賽」及「少年警訊創新科技大賽 2023-24」遞交作品，其間學生提交22頁簡報，涵蓋問題分析、原理、立論、個案例子、應用程式須具備的功能及建議解決方案等。因此學苑接納Medisafe為該學生原創概念。

學苑又向比賽主辦方了解評審準則，當中引述日內瓦國際發明展聯絡人回覆，指日內瓦國際發明展首要著重作品的原創性及創意，稱當日該同學在日內瓦參賽時，向評委展示了她的創意概念，並輔以一套自行開發的原型程式進行說明；基於創意和原型，該女學生獲得了銀獎，而當時該同學並未採用任何所謂的專業系統做展示。學苑稱，尊重及同意該聯絡人的判斷，重申如發現違規情況，定必嚴肅處理，並向主辦方報備。

早前AI Health Studio發聲明，指Medisafe由潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，公司團隊「從零開始製作」。學苑指，家長及該公司接觸的時間屬女生向兩項賽事遞交作品之後，雙方以作品資料，包括設計理念及操作原理等資料為基礎，展開商討⼯作的方向。 對於該美國科技公司提到其作品「完全從零開始」，形容「其說法值得商榷」。至於學生作品與商業產品的關聯，學苑稱難以界定其父母與AI Health Studio之間的商業活動，與學生於日內⽡國際發明展所遞交的作品有直接關係。

至於Medisafe被指侵犯病人私隱，學苑表示，該學⽣在參賽時遞交的⽂字報告已註明資料僅為「模擬病⼈」（simulated patients）數據，惟在部分展示品存在令⼈誤會的⽤詞，已提醒該學生留意及改善情況；藥物數據方面，學苑指，據所得資料及該藥物數據庫澄清，該藥物數據可用於「非商業用途」，因此未有違反當時的使⽤條款。

學苑續稱，事件在過去兩個月對涉事學生及家長，甚至最初對事件提出質疑的人士，均承受著網絡上超乎理性的意⾒、謾罵，以⾄⼈⾝攻擊，盼各界可停止相關⾏為，回歸理性，以冷靜和平的⽅式討論事情。學苑又建議，本地比賽機構在未來需強調、再三提醒及要求參賽者，須留意各項使用人工智能及數據的道德原則，包括需妥善申報任何涉及專業技術及第三方意見的情況。

鄭曦琳於社交平台threads上重申，對於所有比賽，包括「少年創科達人大獎」，「經對比發現涉事學生遞交的是由AI Health Studio開發的程式，重申AI Health Studio已聲稱該學生於日內瓦國際發明展所展示的是該公司的程式，並非「同學輔以一套自行開發的原型程式進行說明」。

相關字詞﹕藥倍安心 潘冬平 編輯推介

上 / 下一篇新聞