即時港聞

九龍灣彩石里「簡約公屋」下周一起接受申請　9月15日前遞交申請可獲優先編配 (17:41)

由校舍改建的九龍灣彩石里「簡約公屋」將於下周一（25日）起接受申請，預計明年第一季起陸續入伙。項目將提供約150個單位，包括1至2人、3至4人，以及4至5人單位，預計每月租金約1230元至3310元。申請者須輪候傳統公屋三年或以上，以一般公屋申請者的家庭申請為優先。

房屋局於今年2月開展第二期簡約公屋申請，涵蓋啟德世運道（第一期）、屯門青福里、觀塘順安道及上水彩園路4個項目。房屋局發言人說，申請反應踴躍，正陸續審核申請者資格，有見工程進展順利，故決定加推九龍灣彩石里項目，希望向有迫切住屋需要的人士提供多一個選擇。發言人續說，據差餉物業估價署資料，去年第三季全港「劏房」租金中位數約5500元，而簡約公屋的租金中位數約1300元，預計每戶入住簡約公屋的居民，平均每月可節省租金約4200元。

合資格人士會在下周一或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，於9月15日或之前遞交的申請將會獲優先處理及編配，包括彩石里及其他尚有單位的「簡約公屋」項目。另外，現時居住在不適切居所、有特殊健康狀况，或家庭成員包括未成年子女、初生嬰兒、長者等，可獲較高的編配優次。房屋局在9月15日後仍會繼續接受申請，已遞交申請的人士毋須再次提交。

申請人士可將填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處，或放入位於房委會客務中心「簡約公屋」資訊站、灣仔稅務大樓「簡約公屋」專責小組辦事處的投遞箱；如已登記「智方便+」，亦可掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。

