社民連未經許可下展示梁國雄等人照片橫額遭食環票控　法官裁定表證成立 (16:47)

被告余煒彬今沒法律代表，自行應訊。余稱爭議食環署及地政總署的聯合執法行動以及相關檢控是否有充足法理依據；執法行動及律政司刑事程序是否涉及惡意；案中橫額是否永久性或慣常規律性地存在。

承認事實指，曾健成於2022年9月11日用手推車運送物品到銅鑼灣記利佐治街近港鐵銅鑼灣站E出口對面行人路，一名女子及余跟隨，並於欄杆柱設置白色展示支架，余用橡筋繩把橫額的一端繫在支架上。橫額印有梁國雄、岑子杰、陳皓桓的名字及照片，以及口號「濟弱扶傾 義無反顧」。

食環署時任灣仔區衛生督察黃錦明供稱，他向地政總署查詢，證實被告在未經地政總署批准下展示橫額。余盤問時稱，​食環署工作指引提及，為免引起衝突，食環署會在公眾集會結束後才移走未經許可的非商業宣傳品，余問這是否食環署的處理手法。黃說「展示非商業宣傳品已是違法」，後又說須視乎情況來決定，包括宣傳品在被展示時是否被固定在現場。

余其後盤問港島東區地政處時任首席產業主任李福堅。余指建制派2023年成立的「香港各界撐完善地區治理大聯盟」設立逾5000個街站，更獲特首李家超支持，余問這些街站是否有申請許可。李稱「我哋嗰區有（收到）申請」。