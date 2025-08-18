明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

社民連未經許可下展示梁國雄等人照片橫額遭食環票控　法官裁定表證成立 (16:47)

已解散的社民連涉於2022年設街站展示印有梁國雄等人照片的橫額，副主席余煒彬被票控一項未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報罪後不認罪，案件今（18日）於東區裁判法院開審。余爭議執法行動及檢控是否有足夠法理依據；食環署衛生督察則指，只要是在未經許可下展示非商業性宣傳品，已屬違法。裁判官林子康裁定控罪表證成立，余不自辯及不傳證人，案件押後至明日（19日）作結案陳辭。

被告余煒彬今沒法律代表，自行應訊。余稱爭議食環署及地政總署的聯合執法行動以及相關檢控是否有充足法理依據；執法行動及律政司刑事程序是否涉及惡意；案中橫額是否永久性或慣常規律性地存在。

承認事實指，曾健成於2022年9月11日用手推車運送物品到銅鑼灣記利佐治街近港鐵銅鑼灣站E出口對面行人路，一名女子及余跟隨，並於欄杆柱設置白色展示支架，余用橡筋繩把橫額的一端繫在支架上。橫額印有梁國雄、岑子杰、陳皓桓的名字及照片，以及口號「濟弱扶傾 義無反顧」。

食環署時任灣仔區衛生督察黃錦明供稱，他向地政總署查詢，證實被告在未經地政總署批准下展示橫額。余盤問時稱，​食環署工作指引提及，為免引起衝突，食環署會在公眾集會結束後才移走未經許可的非商業宣傳品，余問這是否食環署的處理手法。黃說「展示非商業宣傳品已是違法」，後又說須視乎情況來決定，包括宣傳品在被展示時是否被固定在現場。

余其後盤問港島東區地政處時任首席產業主任李福堅。余指建制派2023年成立的「香港各界撐完善地區治理大聯盟」設立逾5000個街站，更獲特首李家超支持，余問這些街站是否有申請許可。李稱「我哋嗰區有（收到）申請」。

相關字詞﹕法庭 社民連 梁國雄 余煒彬

上 / 下一篇新聞