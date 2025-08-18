反恐二案法官續引導陪審團　須考慮是否相信被告與警方錄影會面屬自願 (16:47)

陳官總結首4名被告在錄影會面下說法。首被告何卓為稱，他曾看見「山雞」（即次被告李嘉濱）及「夠鐘改名」（即第三被告吳子樂）在單位內混合粉末，何認為兩人曾製造及測試爆炸品，而他則與爆炸案無關；李嘉濱指，他曾在明愛醫院的男廁馬桶後面放置炸彈，由「五飛」（即何卓為）負責引爆；吳子樂承認他搬運炸彈原材料及半製作品，但他受「五飛」威迫；第四被告張家俊雖指他與事件無關，但李及吳均指「西瓜」（即張家俊）負責製造引爆裝置。

辯方爭議錄影會面在非自願下進行，指4人受到警方威迫利誘，例如有警員威脅吳指會傷害他女友、將吳的頭部按到馬桶內並沖廁、利誘他為污點證人及教導他如何錄口供。陳官指，若陪審團肯定4人曾受威迫利誘，便不用理會相關證供，應當4人從沒回應警方的提問與要求；只有陪審團認定4人沒受過威迫利誘，才能接納錄影會面為控方舉證的一部分。

陳官亦分析控罪元素，指首罪「串謀犯對訂明標的之爆炸」當中「訂明標的」，指基建設施、公用場所及公共運輸系統，分別應對本案涉及3次爆炸事件，即明愛醫院、將軍澳尚德停車場及羅湖站車廂；「協議」指為達成某種犯罪行為，只要協議存在，便構成各被告的串謀。如果控方要成功舉證，需證明各被告與他人加入控罪的協議，有意圖達成協議且付諸實行。陳官押後案件至明日，將進一步向陪審團解釋「共謀者原則」及其他罪行。