涉以假資料騙473萬百分百擔保貸款　「光城者」成員獲撤控　女被告轉任污點證人 (16:07)

涉案3人為何桂鴻（又名馬桂鴻）、周婷婷及周子龍。周婷婷承認一項串謀欺詐罪和兩項洗黑錢罪，餘下串謀欺詐罪獲法庭存檔。她承認的案情指，涉案公司豆香坊報稱銷售健康產品，唯一負責人為徐心；周擔任豆香坊文員，月薪1.3萬元。徐2022年以豆香坊名義申請百分百擔保貸款，報稱豆香坊聘用3名全職員工，包括周、張昊揚和一男子，每月薪金總支出達26.3萬元，周報稱月薪8.1萬元。

案情指，徐心在文件報稱豆香坊2021年營業額為16.7萬元，比2020年相同時段下降超過三成，獲批出逾473萬元貸款。惟調查發現，豆香坊平均季度收入只有13.7萬元，營業額下降三成屬虛假陳述。此外，張和涉案男子從無受僱於豆香坊。

根據案情，徐心沒有將貸款用於指定用途，而是將其中322萬元匯入個人帳戶。徐向周簽發逾8萬元虛假薪金支票後，周只會保留真正薪金，將餘款交回徐。周警誡下稱「我只係聽徐心指示去做，佢叫我做咩就做」、「當初我都有懷疑咁做係唔合法，但我都想徐心可以成功申請到筆貸款」。徐被捕後在擔保期間潛逃。

辯方庭上問及，張昊揚原是本案被告，為何不在受審之列。控方表示，張在一宗國安案件被起訴較嚴重控罪，因應認罪協商，本案較輕的控罪無繼續檢控。暫委法官溫紹明一度關注，擔保貸款屬於公帑，「有人還唔到就走數？」控方承認由公帑包底，指徐心仍然拖欠政府貸款連利息。法官認為，徐沒有在本案被起訴，「偏偏主犯逍遙法外，我唔係咁舒服」。案件明續。