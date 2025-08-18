明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉以假資料騙473萬百分百擔保貸款　「光城者」成員獲撤控　女被告轉任污點證人 (16:07)

4名男女涉透過中小企百分百擔保貸款計劃提交虛假資料，欺騙銀行批出逾473萬元貸款，遭警方國安處起訴串謀詐騙等罪，其中3人的案件今（18日）於區院審理。庭上透露，男被告張昊揚早前在「光城者案」認罪，經認罪協商後，律政司在本案不再檢控他。涉案女文員則承認部分控罪，將以污點證人身分作供，頂證餘下受審兩人。

涉案3人為何桂鴻（又名馬桂鴻）、周婷婷及周子龍。周婷婷承認一項串謀欺詐罪和兩項洗黑錢罪，餘下串謀欺詐罪獲法庭存檔。她承認的案情指，涉案公司豆香坊報稱銷售健康產品，唯一負責人為徐心；周擔任豆香坊文員，月薪1.3萬元。徐2022年以豆香坊名義申請百分百擔保貸款，報稱豆香坊聘用3名全職員工，包括周、張昊揚和一男子，每月薪金總支出達26.3萬元，周報稱月薪8.1萬元。

案情指，徐心在文件報稱豆香坊2021年營業額為16.7萬元，比2020年相同時段下降超過三成，獲批出逾473萬元貸款。惟調查發現，豆香坊平均季度收入只有13.7萬元，營業額下降三成屬虛假陳述。此外，張和涉案男子從無受僱於豆香坊。

根據案情，徐心沒有將貸款用於指定用途，而是將其中322萬元匯入個人帳戶。徐向周簽發逾8萬元虛假薪金支票後，周只會保留真正薪金，將餘款交回徐。周警誡下稱「我只係聽徐心指示去做，佢叫我做咩就做」、「當初我都有懷疑咁做係唔合法，但我都想徐心可以成功申請到筆貸款」。徐被捕後在擔保期間潛逃。

辯方庭上問及，張昊揚原是本案被告，為何不在受審之列。控方表示，張在一宗國安案件被起訴較嚴重控罪，因應認罪協商，本案較輕的控罪無繼續檢控。暫委法官溫紹明一度關注，擔保貸款屬於公帑，「有人還唔到就走數？」控方承認由公帑包底，指徐心仍然拖欠政府貸款連利息。法官認為，徐沒有在本案被起訴，「偏偏主犯逍遙法外，我唔係咁舒服」。案件明續。

相關字詞﹕國安處 串謀詐騙 編輯推介

上 / 下一篇新聞